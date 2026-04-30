高雄旗津國小打造科技教室 機器人將導入課程

旗津國小啟用2間前衛設計的科技教室。（高雄市教育局提供）

數位學習已是趨勢，高雄市旗津國小今（30日）啟用科技教育教室，導入先進軟硬體設備，將提供學生數位學習，校方亦規劃未來將機器人科技課程，全面導入校訂課程。

為了提升學生數位學習環境，高科大扶輪社結合各界資源，捐贈413萬元給旗津、大汕和中洲3所國小使用。高雄市教育局副局長吳文靜表示，這筆資源和經費將為旗津地區的孩子，帶來更充實的程式設計及創客學習資源，除了旗津國小科技教室硬體環境的翻新，更包含智慧機器人、虛擬實境（VR）眼鏡等前瞻設備，及外聘專業教師的鐘點費用，提供學校從空間、設備到專業師資的全方位支持。2間科技教室將轉化為「區域共享中心」，成為孩子們發揮創意、實踐設計的基地。

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高科大扶輪社社長林文斌說，此次捐贈透過全球獎助金的鏈結，希望能讓科技教育在旗津扎根，讓旗津孩子銜接數位科技的到來，培養具備解決未來問題的素養與能力。

旗津國小校長李亞傑表示，這座中心將成為教學創新的核心，校方未來規劃將機器人科技課程全面導入校訂課程，並具巧思地將教育部所提供的數位內容導入虛擬實境（VR）設備，讓原本平面的教材轉化為沉浸式體驗，學生能在生動、前衛的設備中學習各領域知識。

高科大扶輪社捐贈413萬元給旗津區3所小學，提升數位學習環境、設備和師資。（高雄市教育局提供）

學生體驗科技教室和設備。（高雄市教育局提供）

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