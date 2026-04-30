出席國民黨模範勞工表揚大會 李四川：在藍白努力下勞動節首次全國放假

國民黨新北市長參選人李四川（右二）今午到國民黨新北市黨部出席模範勞工表揚大會。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今午到國民黨新北市黨部出席模範勞工表揚大會，與國民黨主席鄭麗文同場不同台，兩人分別受到黨員熱烈歡迎，也向黨員尋求支持，鄭麗文說，拜託大家支持李四川、一棒接一棒，棒棒是強棒，讓新北市更上高峰；李四川說，明天五一勞動節，在國民黨跟民眾黨的努力下，有史以來頭一次全國放假，祝大家勞動節快樂。

鄭麗文表示，她拜託大家，年底選舉快到了，新北市8年侯友宜優異的政績不能斷，而且還要更上一層樓，如何讓雙北、甚至北北基桃能夠成為國際大都會有更新的面貌，需有前瞻的建設、眼光跟跨界結合。她強調，北北基桃，國民黨藍營執政全面聯手，一定可把北台灣帶到更上一層樓的境界，拜託大家支持川伯。

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李四川致詞開口便連結他「做工的人」形象，直說他有電匠，也有室內配線跟空調技術士甲級執照，他跟各位勞工站在一起。他說，他昨天講過，一個城市的進步不是靠嘴巴做出來的，有這樣繁榮的城市，是靠所有勞工用雙手努力打拚出來。

他也說，明天五一勞動節，是有史以來頭一次全國放假，也在國民黨與民眾黨的努力下，才讓一個家庭，不會因為他的職位不一樣，在家裡有的放假、有的沒有放假，「我以前當公務員就沒放假，我太太放假，要陪她，就要休假，明天就沒有這樣的問題」。

李四川表示，他要對所有模範勞工表達最高敬意、謝意，希望在場所有理事長、勞工給他支持，讓他年底回來新北市，跟大家一起為新北市打拚、努力，除了他以外，還有國民黨提名的市議員，也拜託給他們支持，國民黨把五一勞動節活動辦在新北市，對新北市相當重視，不管哪個縣市也拜託所有勞工朋友支持。

國民黨主席鄭麗文（左）今午到國民黨新北市黨部參加模範勞工表揚大會，並與模範勞工合影。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川（握手戴眼鏡者）今午到國民黨新北市黨部出席模範勞工表揚大會，與黨員互動熱絡。（記者黃政嘉攝）

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