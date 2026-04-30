台股「反指標女神」傳經營OF身家上億！本人親曝存款驚呆網

被網友戲稱為「反指標女神」、「股海冥燈」的巴逆逆。（取自巴逆逆粉專）

原為「重機女神」的網紅巴逆逆，因為近日常分享她在股市上的操作而爆紅。近日網路流傳她經營OnlyFans（簡稱OF）「賺很大」、身家上億。她日前直接公布自己的所有存款，只見加總後大約70萬新台幣左右。她也表示，她在OF賺到的錢還輸給小編。

巴逆逆近來因股市上的表現而知名度大響，只要她看好哪檔股票並進場，該股通常會應聲下跌；反之，當她心灰意冷停損出清，股價往往就開始噴發。她也被網友戲稱為「反指標女神」、「股海冥燈」。巴逆逆的代表作之一為本月23日台股上演「大怒神」戲碼時，她在當天上午一片「漲聲」中購買了一張「00981A」，沒多久後台股就「大反轉」急洩而下，她當日貼文也湧入大量網友朝聖。

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巴逆逆28日在臉書發文表示要「闢謠一下」。她貼出自己兩間銀行APP上的存款表示，看到很多人說她身家上億、OF很賺什麼的，但她全身的財產就這樣而已。根據圖片可見，她其中一個帳戶台幣活存27萬7000元左右、外幣活存29萬6000元左右；另一個帳戶則是13萬4000多元，加起來約70萬元出頭，還沒扣除當月信用卡費8萬7000多元。

至於被說OnlyFans上賺很大，巴逆逆也哀嘆，她賺到的訂閱費甚至還輸給小編。

貼文下方，網友紛紛留言表示：「這一定是第十個帳戶而已」、「股票順一點可能會多一位數」、「看來是歐印在股市裡了」、「比特幣是不是忘了算」、「在我眼裡妳還是在炫富」。

巴逆逆公開存款。（取自巴逆逆粉專）

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