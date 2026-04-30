北市社子地區兩宮廟明後兩天遶境 士林警規劃交管勤務

警方公布社福宮保生大帝聖誕遶境路線。（記者王冠仁翻攝）

台北市士林區社子地區的社福宮、社子天后宮，即將於明天、後天舉辦遶境活動，轄區士林分局預估屆時將會有大批信眾前來參加。對此，士林分局在今天公布相關交通管制措施，同時也會在遶境期間派員維安、蒐證，嚴防衝突發生。

士林分局公布相關的遶境路線如下：

一、5月1日，社福宮保生大帝聖誕遶境，預計於11時自社中街210巷出發，依序行經延平北路6段、延平北路5段、社正路、通河西街2段、社中街、社子街、永平街等主要幹道。

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二、5月2日，社子天后宮天上聖母黑面媽祖祈福遶境，預計於14時30分自社中街210巷出發，依序行經永平街、社子街、延平北路5段、葫東街、重慶北路4段、中正路、社中街、通河西街2段等主要幹道。

士林分局呼籲，本週連續假期行經社子地區的民眾，因社子地區延平北路、社中街及社正路等路段路幅較狹窄，請多多利用公車或大眾運輸系統，另為維護士林地區道路交通安全順暢及減少用路人因交通管制造成之不便，用路人行經相關路段務必遵守各路口執勤員警及義交人員指揮及疏導，以維護交通安全與秩序。

警方公布社子天后宮天上聖母黑面媽祖祈福遶境路線。（記者王冠仁翻攝）

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