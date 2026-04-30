勞動節連假天氣一圖看 這天「鋒面接近」北部防局部大雨

勞動節連假天氣。（氣象署提供）

明天（5月1日）開始就是連3天勞動節連假，中央氣象署預報，明天白天各地多雲到晴，氣溫逐漸回升，僅花東、恆春半島有零星短暫陣雨，下週日晚上開始受到鋒面、東北季風影響，各地都有降雨機率，中部以北有局部較大雨勢，北部會再度轉涼，預計到了下週三、四天氣會變得較穩定。

氣象署預報員張承傳表示，今天晚上開始水氣減少，一直到明天清晨各地仍有局部降雨，但降雨範圍、時長會逐漸縮小、縮短，到了白天開始，各地多雲到晴，好天氣持續到下週日，只剩下花東、恆春半島有零星短暫陣雨，明天午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨，週六午後降雨範圍稍微擴大，各地山區都有局部短暫雷陣雨，下週日午後各地山區、大台北及東北部地區也都有局部短暫雷陣雨。

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張承傳表示，下週日晚上、週一鋒面通過、東北季風增強，下週日晚上中部以北、東北部地區有機會出現短暫陣雨或雷雨，下週一開始其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，因此這兩天降雨機率會再度提高，中部以北地區會有局部較大雨勢。

張承傳指出，下週二東北季風影響及華南雲雨區東移，各地仍有下雨機會，北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨。到了下週三、四天氣變得比較穩定，西半部多雲到晴，午後中南部山區局部短暫陣雨，東半部地區及恆春半島不定時有局部的降雨。

溫度部分，張承傳表示，明天清晨仍受到東北季風影響，各地還是比較涼，中部以北、東北部19至21度，其他地區21、22度，白天開始東北季風減弱，氣溫回升，桃園以北、宜花回升至23至25度，其他地區26至31度，週六、下週日溫度持續回升，西半部白天30至33度，東半部28至30度。

到了下週一、二天氣會再度轉涼！張承傳說，受到東北季風增強影響，北部、東北部白天降至25度左右，中南部仍有29度；下週三東北季風減弱，氣溫回升，一直到下週四北部白天可回升至28度，中南部仍維持30度上下。

張承傳提醒，週六、下週日金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊；另外，下週日東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

5月1日至6日降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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