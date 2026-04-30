為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新品種「榴槤可可」 為可可市場注入新方向

    2026/04/30 18:33 記者葉永騫／屏東報導
    龔泰安種植的榴槤可可。（記者葉永騫攝）

    龔泰安種植的榴槤可可。（記者葉永騫攝）

    屏東縣九如鄉農民龔泰安7年前種植了20株新品種的榴槤可可，有榴槤的香氣，味道結合了奶油、鳳梨等綜合味道，已有內埔、萬巒的可可農有興趣種植，希望讓新品種的榴槤可以為巧克力帶來新的風味，成為特色產品。

    榴槤可可原產於中南美洲，是稀有可可樹品種，種子經烘烤後是優質堅果，也可以發酵製成巧克力，果肉則可直接食用，由於果肉帶有類似榴槤的香甜氣味及奶油質地而得名，不僅是稀有可可樹品種，在台灣更是罕見。

    龔泰安引進試種後發現，榴槤可可與常見的巧克力製作原料「可可樹」不同，種子經烘烤後是優質堅果，口感脆而香，可以直接吃，也可以用來發酵製成巧克力，且與一般可可相比，榴槤可可種子不僅蛋白質與纖維含量較高，脂肪含量也比較低，但果肉雖可以直接食用。

    龔泰安表示，屏東在氣候、溫度上占有優勢、所以相當適合種植榴槤可可，但因榴槤可可含有豐富的天然果膠，直接食用較不宜，適合透過加工或朝美容護膚、醫療保健方面努力，目前已有萬巒鄉、內埔鄉可可農買榴槤可可的種子回去試種，希望能為屏東的可可及巧克力品牌尋求新風味和新方向。

    榴槤可可的風味特殊。（記者葉永騫攝）

    榴槤可可的風味特殊。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播