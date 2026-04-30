新品種「榴槤可可」 為可可市場注入新方向

龔泰安種植的榴槤可可。（記者葉永騫攝）

屏東縣九如鄉農民龔泰安7年前種植了20株新品種的榴槤可可，有榴槤的香氣，味道結合了奶油、鳳梨等綜合味道，已有內埔、萬巒的可可農有興趣種植，希望讓新品種的榴槤可以為巧克力帶來新的風味，成為特色產品。

榴槤可可原產於中南美洲，是稀有可可樹品種，種子經烘烤後是優質堅果，也可以發酵製成巧克力，果肉則可直接食用，由於果肉帶有類似榴槤的香甜氣味及奶油質地而得名，不僅是稀有可可樹品種，在台灣更是罕見。

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龔泰安引進試種後發現，榴槤可可與常見的巧克力製作原料「可可樹」不同，種子經烘烤後是優質堅果，口感脆而香，可以直接吃，也可以用來發酵製成巧克力，且與一般可可相比，榴槤可可種子不僅蛋白質與纖維含量較高，脂肪含量也比較低，但果肉雖可以直接食用。

龔泰安表示，屏東在氣候、溫度上占有優勢、所以相當適合種植榴槤可可，但因榴槤可可含有豐富的天然果膠，直接食用較不宜，適合透過加工或朝美容護膚、醫療保健方面努力，目前已有萬巒鄉、內埔鄉可可農買榴槤可可的種子回去試種，希望能為屏東的可可及巧克力品牌尋求新風味和新方向。

榴槤可可的風味特殊。（記者葉永騫攝）

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