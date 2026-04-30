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    首頁 > 生活

    台東「第一鮪」終開張！盛泰豐號捕獲 縣府頒發20萬獎金

    2026/04/30 18:40 記者劉人瑋／台東報導
    台東終於捕到第一鮪，縣府頒發20萬元獎金。（縣府提供）

    台東終於捕到第一鮪，縣府頒發20萬元獎金。（縣府提供）

    相比其他縣市早在半個月前就捕到「第一鮪」，台東第一鮪活動於28日傳來捷報，「盛泰豐號」成功釣獲今年度首尾黑鮪魚。30日經鑑定均符合參賽資格，依規定可抱回20萬元獎金，成為今年首位得主，縣府也隨即表達祝賀「台東終於開張了」。

    「盛泰豐號」陳船長表示，這尾黑鮪魚是28日於綠島東方海域經度122度42分、緯度22度49分釣獲，隨即完成生態標籤繫掛並通報綠島漁業通訊電台，當天返航新港漁港完成登記。

    新港區漁會理事長蔡富榮指出，這是漁民努力的成果，也象徵黑鮪魚季正式熱鬧展開。該尾黑鮪魚預計於5月4日在新港魚市場公開拍賣。

    其他漁會則表示，其實這次不少漁民也是忙著抓魚，但相較高成本、高單價的黑鮪魚，台東漁民「略有動力不足」，加上運氣因素，先前有幾艘漁船捕到150多、170多公斤，未達標準的190公斤，「以為達標就趕快返航」，想不到白高興一場，直到近日捕獲符合參賽資格的黑鮪魚，才讓「台東第一鮪終於開張了！」。

    台東縣府表示，透過獎勵機制提升漁民參與度，也讓更多人看見台東豐富的海洋資源與釣魚文化。未來將持續推出多元活動，結合觀光行銷，串聯周邊景點與在地美食，規劃漁港導覽、文化體驗、市集與音樂演出等內容，帶動地方經濟，漁民、業者與觀光三贏的結果。

    台東終於捕到第一鮪，縣府頒發20萬元獎金。（縣府提供）

    台東終於捕到第一鮪，縣府頒發20萬元獎金。（縣府提供）

    台東終於捕到第一鮪，縣府頒發20萬元獎金。（縣府提供）

    台東終於捕到第一鮪，縣府頒發20萬元獎金。（縣府提供）

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