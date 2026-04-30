藝術節結合「皮克敏」預期吸百萬人次 蔡坤叡籲嘉市府規劃交通疏運配套

手遊皮克敏5月首週、最後一週舉辦實體活動，預期將吸引大批玩家造訪嘉義市。（記者王善嬿攝）

「2026嘉義藝術節」結合任天堂手遊「皮克敏系列」5月1日起舉辦一系列活動，設置8處特殊地點讓玩家互動、挑戰任務，1個月預期吸引玩家、遊客百萬人次造訪。嘉義市議員蔡坤叡今質詢呼籲市府，借鏡嘉義縣2026台灣燈會經驗，做好交通疏運配套措施因應。

蔡坤叡說，「皮克敏系列」（Pikmin Bloom）手遊近期在台掀起熱潮，嘉義藝術節結合皮克敏推出「Pikmin Bloom 迷你散步」，旅遊業者推出「來嘉散步種花打蘑菇」等遊程，一推出就爆滿，5月1日至3日還有「嘉義咖啡節」活動，旅遊團搭遊覽車到嘉市，如果1個月吸引百萬人次，平均每週20至25萬人次，比現有人口還多，維持交通疏運、秩序順暢很重要。

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市警察局長陳明志說，本週勞動節連假將湧入旅遊人潮，市府已跨局處開會研議，警察負責交通秩序疏導與維持，預估嘉義火車站附近、高速公路交流道為重要地點，中山路、垂楊、吳鳳南北路等重要路口，將視車流量派員疏導；嘉義藝術節活動地點也會機動調派人員疏導、巡邏維安。

蔡坤叡還提到，嘉義市有獨特的限制性道路，許多外地遊客不熟悉路況及法規，誤闖限制性道路時如被開單，恐影響下次到嘉義市觀光旅遊意願，建議警方加強勸導。

文化局長謝育哲說，嘉義藝術節5月1日至31日舉辦，皮克敏實體活動時間落在首個周末及最後一週，預計勞動節連假可能吸引逾20萬人次，1個月預估吸引破百萬人次；交通配套措施，已製作周邊停車場、市區公車路線、高鐵接駁等圖卡宣傳，YouBike加碼投入200輛車因應。

嘉義市文化局製作藝術節交通指南。（嘉義市文化局提供）

嘉義市府因應5月活動，規劃市區公車、YouBike等大眾運輸工具。（嘉義市文化局提供）

嘉義市議員蔡坤叡呼籲市府，借鏡嘉義縣2026台灣燈會經驗，做好嘉義藝術節等活動交通疏運配套措施因應人車潮。（記者王善嬿攝）

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