國道里程指示牌改小寫「km」 網友揭1專業原因

國道里程指示牌改小寫「km」 網友揭1專業原因2026/05/01 05:51 即時新聞／綜合報導
高速公路上的指示牌，把大寫的「KM」改成小寫「km」。（擷取自94.ting/threads）
首次上稿 4-30 23:09
更新時間 5-01 05:51
有網友行經高速公路發現，公路上的指示牌，把大寫的「KM」特別改成小寫的「km」，讓他相當不解有何用意？對此，網友解釋，會改成小寫是為了符合國際標準（SI單位制）以及國家標準（CNS）的規範。
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一名網友在Threads發文表示，他發現高速公路旁前往服務區的指示牌，上面原本寫著大寫的「KM」，不過近日卻特地改成小寫的「km」，讓他上網發問，「為什麼高速公路服務區要從大寫KM換成小寫km？」
貼文曝光後，有熱心網友表示，「小寫km才是正確的，因為大寫K是熱力學溫度單位『Kelvin』，而大寫M是指『Mega』的意思」、「國道高速公路的里程告示或指標上，將KM改為km，最主要的原因是為了符合國際標準（SI 單位制）以及國家標準（CNS）的規範，k（kilo）：代表 10^3（千），必須小寫；m（meter）：代表『公尺』，必須小寫；K（Kelvin）：大寫的K在科學單位中代表的是絕對溫度的單位『克耳文』」。
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