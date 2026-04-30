嘔！知名麵店驚見超肥蟑螂在辣油「泡澡」 驚悚照曝光店家發聲了

高雄仁武區一位民眾到當地知名麵店用餐時，驚見辣油罐內泡著一隻超肥的蟑螂。（圖翻攝自臉書社團:{仁武人}※大小事）

高雄仁武區一位民眾，近日到一間在地知名麵店用餐時，驚見辣油罐內「躺」著一隻超肥的蟑螂，照片拍下PO網後掀起地方社群熱議。隨後當事麵店發文向消費者致歉，並宣布將暫停營業。

一位民眾28日晚間在地方臉書社團PO照，表示自己到仁武區當地知名麵店「阿幕麵店」用餐時，看到辣油罐內竟然有蟑螂，從原PO拍下的照片可以看見，確實有一隻肥大的蟑螂翻肚泡在辣油裡，兩根長長的觸鬚還竄出來，讓人看了直呼反胃。

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原PO憤怒指控，跟店家反映後，店家竟然完全沒有表示歉意，讓他對這件店失望透頂。貼文曝光後掀起熱議，「之前也是因為送來的滷菜盤發現有半隻蟑螂，從此之後不敢再去了」、「太扯了吧！」、「看這姿勢，應該是辣到爽死的」、「原來是這間，之前看了人家介紹去，發現他滿滿的滷味中間都是這種等級的蟑螂在穿梭，就當成一次店了」、「超嚴重食安問題」、「超噁心，這間店之前去吃過，不知道在有名什麼？」

隨著輿論發酵，店家隨後也在同一個地方社團發文，「向受影響顧客及社會大眾致歉。4/28顧客在餐點中發現異物，以及反應後未能第一時間得到妥善處理的負面經驗，我們感到萬分抱歉。對於客訴當下我們反應不夠積極、未能即時道歉，這是我身為負責人教育訓練不足的錯。我們會重新對員工進行溝通與懲處，確保未來不再發生無視顧客感受的情況。本店決定自29日起暫停營業。我們已連繫專業的環保消毒公司進行全店深層除蟲。若您是該位顧客，或今日用餐有任何不適，請與我們聯繫，我將親自處理後續補償事宜。」

後續原PO似乎也原諒了業者，更新貼文表示「店家老闆有來致歉了，並且承諾會有完整的消毒和員工教育訓練……孰能無過，語重心長的還是希望這次的閉店要整體煥然一新啊。老闆有提到要退費和包壓驚紅包，但是我們是覺得不用，畢竟阿幕是我們家的愛店，期待重新營業的阿幕吧。」

高雄仁武區一位民眾到當地知名麵店用餐時，驚見辣油罐內泡著一隻超肥的蟑螂。（圖翻攝自臉書社團:{仁武人}※大小事）

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