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    首頁 > 生活

    美濃「森林狗園」爆虐狗 動保處週週稽查收容已減量6成

    2026/04/30 18:10 記者蔡清華／高雄報導
    動保處與民間動保團體分流安置，已將原本收容的305犬隻降為119隻減量達6成。（高市動保處提供）

    動保處與民間動保團體分流安置，已將原本收容的305犬隻降為119隻減量達6成。（高市動保處提供）

    藝人潘慧如日前揭發美濃「森林狗園」虐狗事件，放任300犬貓餓成皮包骨，經高市動保處前往勘查並裁罰、要求園方限期改善，並將全數犬隻植入晶片持續追蹤，同時與民間動保團體分流安置，已將原本收容的305犬隻降為119隻，減量達6成。

    高市動保處表示，持續要求輔導下，該狗園已陸續增設遮蔭設施、強化供水系統及提升照護人力配置，整體收容條件已有顯著改善；動保處也提升稽查頻率為每週至少1次，持續追蹤狗園後續管理情形並嚴格控管收容數量，避免再次發生超收情形。

    動保處指出，除「森林狗園」外，動保處針對轄內17處列管民間犬貓收容所稽查亦不鬆懈，除每年至少2次定期訪視外亦安排不定期稽查，發現不符動物福利及動保法相關規定者當場要求限期改善，未配合者除依法裁處外，將依現場動物收容狀況同步啟動分流安置計畫，確保收容動物獲得即時且妥善照顧。

    動保處也提升稽查頻率為每週至少1次。（高市動保處提供）

    動保處也提升稽查頻率為每週至少1次。（高市動保處提供）

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