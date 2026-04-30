梧棲漁港浮動碼因工程糾紛延宕 何欣純要求漁業署今年重新發包儘速完工

梧棲漁港浮動碼因工程糾紛延宕，民進台中市長參選人、立委何欣純（中）要求漁業署今年重新發包，儘速完工。（記者歐素美攝）

民進黨台中市長提名人、立委何欣純，今天下午邀集農業部政務次長黃昭欽及漁業署署長王茂城到梧棲漁港漁民活動中心，與漁民座談，漁民反映梧棲漁港小船船舶區浮動碼頭工程延宕。漁業署長王茂城表示，浮動碼頭因工程糾紛而延宕，目前已與廠商解約，盼於今年9月重新發包，儘快完工。

漁民表示，梧棲漁港小船船舶區浮動碼頭，原訂700多天完工，但目前已1000多天，卻遲未完工，此外，原有舊碼頭沒有公廁，造成漁民不便。

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漁業署署長王茂城表示，浮動碼頭3年前發包施工，但施打基樁時因岩盤打不進去，衍生工程糾紛，調解1年多，最近已與廠商合意解約，將重新發包，因不可預期因素致工程延宕，向大家抱歉；另小船碼頭缺乏公廁問題，將儘快改善。

台中區漁會則希望中央補助辦理港池淤積、魚貨直銷中心整修、興建漁業服務中心及改善觀光設施改善；王茂城允諾會全力協助，其中，興建漁業服務中心，因目前漁民活動中心尚有很多閒空間，將進一步研議規劃為綜合型服務中心。

台中區漁會總幹事趙朝森則表示，台中港於民國65年開闢，並於72年公告補償，但仍有許多漁民未獲得合理補償；何欣純表示，將向交通部及行政院長說明，並召開協調會，與地方漁民協調，希望儘快提出方案。

最後，何欣並提出結論表示，若她順利當選市長，將比照台北港制訂港務回饋金分配比例管理辦法，讓漁港建設更好，嘉惠漁民；台中港開闢，有漁民未獲合理補償，將儘速召開協調會為漁民發聲；小船船舶區浮動碼頭工程延宕，希望漁業署在今年內重新發包，讓工程儘快完工；舊碼頭公廁等臨時設施，也要求漁業署在2個月內完成，後續會持續追蹤，讓漁民獲得好的對待。

立委何欣純邀農業部漁業署等單位與梧棲漁港漁民座談，漁民紛反映漁港相關問題。 （記者歐素美攝）

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