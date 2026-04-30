台中運將張根逢偏鄉載99歲獨老 要做最有溫度「小黃公車」

台中運將張根逢說，要做最有溫度「小黃公車」司機。（記者黃旭磊攝）

台中市政府今天（30日）舉辦勞動節暨模範勞工表揚大會，表揚124名模範勞工、8名模範移工以及7名全國模範勞工，怡美車隊計程車司機張根逢加入「小黃公車」遠赴和平區原民部落，搭載99歲獨居長輩及95歲老夫妻到和平區街集拿處方箋、買菜，張根逢獲獎後說，「一開始營收不足，實在很辛苦」。

台中市府下午在市政大樓集會堂表揚模範勞工，市長盧秀燕到場頒獎，包括出身台中的全國模範勞工等139人獲獎，盧秀燕說，勞工是台中拚經濟最堅實力量，每位獲獎者都是勞動界閃耀之星，更是推動城市進步「職場神隊友」。

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怡美車隊司機張根逢獲頒模範勞工，與妻子都是小黃「運將」，被稱為台中車界「神鵬俠侶」。張根逢說，在2020年疫情前，就加入黃2路（東勢-民安）「小黃公車」行列，遠赴和平區原民山區部落載獨老，有99歲老人家不用人家攙扶，自行搭車到和平市區拿慢箋（處方箋），也有95歲跟92歲夫妻檔去和平市區買菜。

張根逢說，偏鄉人口老化很嚴重，「一趟出門車資要兩千多元」，老人家多不願意，免費公車讓他們感受到政府照顧，要繼續做最有溫度的小黃公車。

台中市長盧秀燕頒贈模範勞工獎牌給張根逢（右）。（張根逢提供）

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