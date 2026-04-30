玉山排雲山莊徵才「耐寒、耐寂寞」 薪45K、月休15天掀網熱議

玉山排雲山莊供餐廠商徵才，薪水4萬5000元起、月休15天，但因地點在海拔3402公尺高山，業者還提醒需耐寒、耐勞、耐寂寞。（玉管處提供）

玉山排雲山莊供餐業者，近期在臉書徵才，需要餐飲人員數名，月薪4萬5000元起、月休15天，但地點在海拔3402公尺高山，因此提醒要耐寒耐勞，還要耐寂寞，沒來過或想兼職「勿試」，開缺一出掀起熱議，有人打趣說「員工福利是爬玉山免抽籤」，引發網友熱烈回響。

排雲山莊此次餐飲職缺，工作內容為接待、廚房備餐、販售，以及清潔打掃，工作地點在海拔3402公尺，步行需8.5公里，待遇則是月薪4萬5000元起，每月連休15天，供膳宿，享勞健保、特休假、加班費、業績獎金、工作獎金（含全勤、形象、服務態度），持中餐丙級證照具經驗者，加給另計。

請繼續往下閱讀...

玉山國家公園管理處表示，排雲供餐更換新廠商後，需要增加人手，業者才會公開徵才，由於排雲餐飲人員工作相當忙，若真的到山莊工作，可能會沒時間或沒體力再去爬山，不過因工作有提供住宿，因此爬玉山確實不用擔心床位抽籤問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法