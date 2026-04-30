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    首頁 > 生活

    1人認養1樹打造酷涼都市 環境部啟動氣候調適綠蔭計畫

    2026/04/30 17:23 記者吳柏軒／台北報導
    環境部長彭啓明接下總統賴清德的任務，報告「《全民森活．韌性綠網》氣候調適綠蔭倍增計畫」，目標打造台灣酷涼都市，要6分鐘步行可達綠色生活區。（擷取自總統府YouTube直播）

    環境部長彭啓明接下總統賴清德的任務，報告「《全民森活．韌性綠網》氣候調適綠蔭倍增計畫」，目標打造台灣酷涼都市，要6分鐘步行可達綠色生活區。（擷取自總統府YouTube直播）

    總統府國家氣候變遷對策委員會今（30日）召開第七次委員會議，環境部長彭啓明報告「《全民森活．韌性綠網》氣候調適綠蔭倍增計畫」，直接受總統賴清德委託，由環境部主導都市造林政策，目標「1人1樹、1社區1綠蔭、1公里1綠帶」，步行6分鐘就可達綠色生活圈，擬成立專責單位及研議專法。

    彭啓明舉種樹可改善空氣品質，又有遮蔭、降溫乃至防洪韌性等氣候調適作用，還有助生物多樣性；又國際研究遮蔭加蒸散作用，可讓體感溫度降低2到8度，經收集考察國際都市林案例，包含新加坡、日本、美國紐約等，擬出台灣以科技驅動治理的都市樹木氣候調適策略。

    彭啓明說，未來目標，希望推動1個人至少認養1棵樹，1個社區有1處綠蔭，而1公里可以有1個綠帶，粗估目前各都市包含新植與既有，可以有1000萬棵樹，讓民眾在6分鐘步行可達綠色生活圈，降8度體感溫度為目標。

    對於都市林計畫，彭啓明指出，核心6大策略須中央結合地方政府，打造以人為本的酷涼城市，包含氣候科學數據、智慧樹木管理、適植及養護、循環經濟、全民企業參與，以及地方創生生態系等，將都市林視為都市發展的關鍵基礎設施。舉例成功大學教授吳治達用地面光達掃描，模擬成大大榕樹建模，實現單木尺度的精準碳計算。

    關於風災防護、路樹種植等，彭啓明表示，也將盤點及跨部會合作，將高風險樹木納入氣候調適防災範疇，以及人行道樹法規盤點及種植工法問題（從單一樹穴改為帶狀種植），並將從4月起到10月打造都市林示範區，優先鎖定校園及車站周邊，從通學、通勤開始改善；行政院也將成立「都市林推動專案小組」進行管考；最後引總統府資政、台灣鄉土文學作家吳晟之言：「相約一起來種樹，向每株守護未來的樹苗承諾，向每株散播希望的樹苗致謝。」

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