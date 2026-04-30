慶祝五一勞動節 苗栗縣政府表揚166位模範勞工

苗栗縣政府表揚166位來自各行各業的傑出勞工。（圖由縣府提供）

苗栗縣政府今（30日）舉辦慶祝五一勞動節暨模範勞工表揚大會，縣長鍾東錦表揚166位來自各行各業的傑出勞工，肯定勞工朋友堅守崗位為產業發展及社會穩定的努力和奉獻，強調縣府團隊會持續關注勞動權益、職場安全及就業支持，增進勞資共榮共好的和諧關係。

接受表揚的模範勞工當中，群創光電主任工程師李仁志也是全國模範勞工的苗栗縣代表；另有國家衛生研究院企業工會常務監事葉忠祐，是工會創會發起人之一並曾任理事長，目前在創新育成中心擔任經理，其在工作上的智能、技術、研發及創新各方面都有優異表現。其他受獎者，也是來自企業、產業和職業，經選拔產生的優秀勞工。

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鍾東錦表示，勞工朋友是產業發展相當重要的力量，他本身來自企業，當然了解勞工朋友的心聲和需求，這也是縣府團隊致力推動的政策，尤其當前許多績優廠商進駐苗栗增加許多就業機會之際，更要做好勞資和諧，建立共榮共好的觀念。

鍾並感謝各級民代與四大工會的支持與協助，扮演政府與勞工朋友溝通橋梁的角色，隨著廠商進駐員工需求增加，他鼓勵勞工朋友可以加入壯大工會，增進勞資和諧互動，對提高生產線量能大有助益。他說，近期美光公司在苗栗徵才千人，從徵才結果大致可以看出縣內勞動力的端倪，不過他對苗栗縣的勞動力深具信心，更期待有愈來愈多的高科技人才加入行列，為苗栗帶來良性的改變。

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