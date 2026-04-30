6歲以下年領1萬！彰化市「兒童生日禮金」被撤回 理由曝光

彰化市代表會今天審議退回市公所發放兒童生日禮金提案，要求公所修正內容再重新送審查。（記者張聰秋攝）

彰化市民代表會今（30日）天開會審議市公所提案的「兒童生日禮金」自治條例草案，多名代表對發放方式與制度設計提出質疑，經決議，要求公所先行撤回修正，待內容重新調整，再送代表會審議。

提案原規畫針對設籍彰化市且未滿6歲的幼童，每年發放1萬元生日禮金，最多可領6年。市公所估算，若明（2026）年實施，約有9000多名學齡前幼童符合資格，年度發放金額約9000多萬元。多名代表去年底連署提案，市公所依提案研擬草案送代表會審議。

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代表會主席陳文賓說，代表會認同因應少子化、支持幼兒照顧的政策方向，但不贊成直接以現金方式發放，擔心難以確保實際用於兒童，建議改採禮券或參考縣府「童萌卡」模式，限定用在兒童相關支出，同時也要求對部分草案文字內容再修正，內容更明確，才能作為長期制度的依據。

有代表認為，草案把對象設定為學齡前幼童，引發是否與「兒童」定義不符的討論。對此，市公所說明，政策主要目的是鼓勵生育並減緩人口流失，因此優先針對1至6歲幼兒設計，對於代表會意見儘快修正與調整內容，包含發放方式與執行機制，再重新送代表會審查。

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