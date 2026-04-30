馬太鞍堰塞湖疏散實兵演練 季連成打槍「廣播太小聲」

季連成認為，鄉公所的防災中心與防災協作中心應該一起開設。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪中上游還有2.4億方的土方堆積，花蓮縣府今天下午舉行疏散實兵演練，行政院政務委員季連成擔任指導官，但第一關防災廣播就被季連成批「太小聲了」，而光復鄉公所的防災協作中心，還把本該留在收容所統籌的人力叫回中心「報告」，季連成認為，這些方式都有問題，演練仍有改善空間。

馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流後，經過降挖水位回歸正常河道，針對新修訂的馬太鞍溪堰塞湖警戒區警戒值，縣府今天舉辦撤離疏散演練，上午兵推、下午在光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉辦理實兵操演。

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林保署指出，模擬的緊急情境是光復鄉發生震度5弱地震，造成3天前形成、蓄水量800萬噸的馬太鞍溪新堰塞湖發生潰決，立即由林保署發布紅色警戒，並發送手機CBS簡訊實施強制撤離。

演練從下午1點半開始，演練影響區域包括光復鄉大平、大同7個村，鳳林鎮長橋等3個里、以及萬榮鄉明利村等，以防空警報系統發送洪水警報，也透過廣播請民眾疏散，但第一關就被季連成打槍「廣播聲音太小聲」，也有大安村民眾提到「他在2樓透天厝垂直避難，但完全沒聽到廣播聲」。

季連成政委由花蓮縣長徐榛蔚陪同，第一站前往光復鄉公所視察光復鄉災害應變中心，由鄉長林清水主持，演練中光復鄉7村的保全戶要撤3822人，實際至收容所290人，其餘採用依親及垂直避難，演練情境包括大馬村長王梓安與替代役，訪查家戶有無確實撤離、民眾在紅色警戒發布後未前往收容所仍逗留街頭、及收容所物資發生爭搶、不願撤離的民眾也由村長勸離等。

內政部修訂災防法、宣布要補助全台灣368鄉鎮公所成立防災協作中心，每處協作中心最高補助110萬元，成為社區團體、志工資源、防災士與鄉鎮公所串接的指揮平台，提升全社會防災韌性，今天防災演練也納入防災協作中心。

藉著演練機會，季連成今天也到光復鄉的防災協作中心了解，卻發現開會的中心沒有掛牌，裡面只有堆物資，光復鄉辦理疏散撤離的7個村的收容所聯絡人，也被叫回來報告收容人數及狀況。

對此季連成認為，防災協作中心不能有名無實「至少應該掛牌」，而且各收容所聯絡人，也應該留在收容所跟災民一起，防災協作中心內則應設有疏散組、收容組、物資組、交通組等各種組別，聯絡人可以隨時通報協作中心需求，而不是跑回來報告，這也和去年堰塞湖災害現場差距甚大，認為還有改善空間。

行政院政委季連成、花蓮縣長徐榛蔚，視察演練收容所之一馬太鞍長老教會。（記者花孟璟攝）

馬太鞍長老教會內擠滿參加演練的長輩，提起去年的災害仍然會怕，大家下午演練都乖乖到教會報到。（記者花孟璟攝）

光復鄉大馬村長王梓安（右）演練時，前往不願撤離的居民家中勸導離開。（記者花孟璟攝）

前往收容所的民眾排隊報到。（記者花孟璟攝）

台9縣馬太鞍溪鋼便橋在下午1點半至4點的實兵演練期間，橋梁實施封閉。（記者花孟璟攝）

本該在留在各收容所統籌的防災協作中心人力，跑回中心「報告」，季連成（右二）認為應該有改善空間。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪堰塞湖今天辦理防災疏散避難演練，上午兵推時發布的演練情境範圍。（林保署花蓮分署提供）

光復鄉公所三樓收容所，不過只有福慧床、沒有實際準備睡袋睡墊，季連成認為既然有演練就要確實。（記者花孟璟攝）

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