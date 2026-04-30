廢棄車輛移置處理逾140天 嘉市1999挨批效率低落

嘉市東區體育館旁遭廢棄車輛占用問題，市民打1999反映，長達140天才獲清除解決。（鄭光宏服務處提供）

嘉義市「便民服務專線1999」標榜提供市民24小時全年無休單一窗口諮詢服務，讓市民享有更快速與更便利市政服務，卻有民眾打1999陳情東區體育館旁有廢棄車輛長期占用，1999未確實管考，案件在環保局、警察局、工務處間往返，最後由體育場通知車主移置，處理時效達140天，批評1999與市府行政效率低落。

嘉義市長黃敏惠回應，每案公務人員都依法執行，但又要兼顧法理情，若沒有相關法令，公務人員很為難；法令制度有疏漏、落差的地方將檢討改進，她會督促讓1999發揮效能，要求市府團隊做有溫度的戰鬥團隊，將公共空間還給市民。

請繼續往下閱讀...

市議員鄭光宏今40分鐘總質詢說，東區體育館旁廢棄車輛占用案民眾去年8月就陳情，期間案件在環保局、警察局往返，1999話務中心未確實管考，最後經工務處確認占用位置非屬道路用地範圍，才由土地經管單位體育場通知車主移置，前後長達140天。

另有劉厝三號公園停車位被廢棄機車占用數年，劉厝里長去年10月陳情，歷經162天才被清運。

鄭光宏表示，廢棄車輛如果占用到公用道路，可依占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法排除，占用位置若非公用道路，就衍生局處間互推皮球，行政效率遭人質疑等問題，建議市府應修法納管類似案件，強化1999追蹤考核效率。

他並補充，東區體育館周邊停車收費改善工程預計6月開工、8月完工，後續交由交通處收費管理，預計新增27至29個停車位，預期紓解週邊停車壓力。

市府企劃處表示，1999都秉持即時回應、實質解決的核心精神服務，現行作業流程中，話務人員受理民眾進線後，會立即依陳述內容精準分案至相關業務單位，並要求各單位於規定期限內完成回覆。

企劃處說，將嚴格把關回覆內容，重大案件管考單位列入重點追蹤，會持續優化流程，滾動式調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法