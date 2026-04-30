嘉義太保市公所就業服務台滿1年 打造在地就業支持網絡

太保市公所一樓的太保就業服務台提供民眾求職資訊。（太保市公所提供）

嘉義縣太保市是縣內唯一人口持續正成長的鄉鎮市，太保市公所1年多前成立「太保就業服務台」，持續深化在地就業服務，協助市民穩定就業、企業順利徵才，自去年6月至今年3月，累計求職登記人數達491人，有效就業媒合359人，平均每月有效求職媒合率達73%，求才方面累計求才登記人數1102人，有效媒合721人，平均每月有效求才率達65%，有效促進人力媒合。

太保市長鄭淑分表示，公所與勞動部勞動力發展署嘉南分署朴子就業中心攜手合作，去年3月在公所一樓大廳設立「就業資訊服務櫃台」，希望讓市民在地獲得即時、完整的就業資源，減少奔波不便，強化就業支持系統。

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鄭淑分說，就業服務台提供求職與求才媒合，結合徵才活動與就業諮詢服務，針對不同族群需求，協助規劃適切就業方案，如婦女二度就業、壯世代再就業等，透過服務台專人專業評估與媒合機制，提升就業成功率，讓市民找到適合自己的工作機會。

曾有市民因家庭與經濟因素暫離職場，透過就業諮詢後，運用「婦女再就業計畫」，成功媒合至在地門市工作，重返職場；還有因健康與年齡因素轉換職涯的市民，在評估後媒合至適合體力負荷的固定班職缺，兼顧工作與生活需求；中高齡求職者則在面臨職缺限制與經濟壓力下，透過就業服務台協助，運用「55就業獎勵」及「僱用獎助計畫」，進入在地企業任職，逐步穩定生活。

鄭淑分說，就業是城市發展的重要基礎，太保市正值產業轉型與城市升級的關鍵階段，公所將持續強化市民就業服務量能，結合產業發展需求與人力資源培力，打造更完善的就業支持環境，朝向「智慧、友善、共榮、永續」的城市願景穩健邁進。

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