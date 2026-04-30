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    首頁 > 生活

    澎湖輕旅行遊程曝光 大菓葉玄武岩柱美景下吃美食

    2026/04/30 17:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    強調澎湖在地食材，嶼鮮同行食堂要遊客吃的健康又美味。（記者劉禹慶攝）

    強調澎湖在地食材，嶼鮮同行食堂要遊客吃的健康又美味。（記者劉禹慶攝）

    澎湖由群島組成，被蔚藍海洋環抱，由海上看澎湖陸地，別有一番風味！澎湖推出輕旅行，搭配澎湖優鮮履歷海產品美食，在大菓葉玄武岩柱美景下用餐，搭配無光害的西嶼星空派對，更是人生一大享受。

    輕旅行遊程由馬公搭船出發，在觀音亭西瀛虹橋前拍照，再前進重光媽祖神像禮佛，隨後進入遠東第一長橋跨海大橋拍照，到竹灣箱網養殖場體驗餵魚、海葡萄培育，最後進入西嶼大菓葉玄武岩柱，享受擁有澎湖優鮮的海產品美食。

    位在大菓葉玄武岩柱下的「嶼鮮同行食堂」，由西嶼的魚和羊組成「鮮」字組成，追隨「黑豆桑」醬油公司走進廚房遠離藥房理念，合作全台第2家健康廚房，用無化學添加手工醬料，甚至鮮魚湯可以不加米酒跟薑，提供冷凍宅配魚羊肉，健康美味新鮮幸福吃得到。

    環保少碳足跡用新鮮當地食材，讓懂吃魚的澎湖人都稱讚。菜單包括蒸藍瓜石斑魚排、煎中卷、煎藍瓜石斑魚下巴、藍瓜石斑魚湯、羊湯、蚵仔、包種茶油麵線、奶酪、珊瑚草、海葡萄、冰花醋等，主廚是以往在西嶼頗具盛名的私廚Ken，主打澎湖優鮮及健康概念，5月1日試營運。

    嶼鮮同行食堂，以澎湖優鮮海葡萄及珊瑚草為食材。（記者劉禹慶攝）

    嶼鮮同行食堂，以澎湖優鮮海葡萄及珊瑚草為食材。（記者劉禹慶攝）

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