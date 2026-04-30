屏縣表揚112位模範勞工與移工 百工師傅為弱勢修屋傳佳話

屏東縣百工師傅志願服務協會長年為縣內弱勢家庭義務修繕房屋。（資料照，圖由屏東縣政府提供）

屏東縣營造業職業工會理事長蔡武雄，積極整合資源、凝聚各工種會員力量，長年投入縣府號召的百工師傅團，為全縣弱勢家庭修繕房屋，今年獲選屏縣模範勞工社會楷模，今（30）日和百餘位模範勞工得主接受屏東縣長周春米頒獎表揚。

屏東縣政府今日在大禮堂舉辦模範勞工表揚大會，縣長周春米表揚3名全國模範勞工、65名縣內模範勞工、14名身障模範勞工、24名模範移工及6位優良外國移工雇主；周春米表示，勞工朋友們在工作崗位上認真盡責，不僅是企業最可靠的夥伴，更是社會發展的重要基石，為提升勞工職場安全與健康，縣府團隊於4月28日世界職業安全衛生日宣布推出「勞工降溫神器」熱危害防護補助措施，鼓勵微型企業、勞工與農漁從業人員踴躍申請。

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屏縣模範勞工得主中，社會楷模組蔡武雄擔任屏東縣營造業職業工會理事長期間，長年積極整合資源、凝聚各工種會員力量，投入屏東縣百工師傅志工團，為弱勢家戶修繕房屋。現年74歲的他，持續以專業改善弱勢居住環境，盼能服務至無法行動為止，以實際行動傳遞職人精神與公益理念。

屏縣模範移工吳文全來自越南，任職於銘榮元實業股份有限公司12年，擁有國際級水準的耐火泥工藝技術，他將工廠視為第2個家，工作表現深受肯定擔任副組長，3年前被納入留才久用方案，可長期留在台灣工作，2年前也將大女兒接到台灣讀書，父女都很喜歡台灣，吳文全說，會繼續努力打拚。

屏縣府勞動暨青年發展處表示，屏東縣目前已超過1萬8千名移工，他們飄洋過海來到屏東，不僅突破環境適應問題，優異的工作表現令人感動，得獎者們在專業領域精進之餘，更積極善盡社會責任，展現出不分國籍、共同為屏東打拚的優質表現。

屏縣模範勞工社會楷模蔡武雄（右2）接受屏東縣長周春米（左2）表揚，百工師傅們共享榮耀。（記者羅欣貞攝）

屏縣模範移工吳文全（右2）接受屏東縣長周春米（左2）表揚，吳文全的大女兒（右1）上台獻花。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府今（30）日舉辦模範勞工表揚大會。（記者羅欣貞攝）

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