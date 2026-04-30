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    首頁 > 生活

    海外留遊學契約看清楚 教育部查核193業者結果公布

    2026/04/30 17:17 記者林曉雲／台北報導
    圖為墨爾本台灣同鄉會、墨爾本大學與RMIT台灣同學會共同舉辦2025「國慶郵輪晚會」，逾130名留學生與僑胞準備登船。（讀者提供）

    圖為墨爾本台灣同鄉會、墨爾本大學與RMIT台灣同學會共同舉辦2025「國慶郵輪晚會」，逾130名留學生與僑胞準備登船。（讀者提供）

    為保障學生與家長海外留遊學消費權益，教育部今（30）日公布去（2025）年海外留遊學契約查核結果，共查核193家業者、205件契約，並同步揭露未依規定上傳資料共7家業者名單，以及完全符合規定的業者名單，提供民眾選擇參考。

    教育部國際司科長林曉瑩表示，相關查核結果已公告於「海外留遊學資訊萬花筒」網站，民眾可透過網站查詢業者契約查核情形。例如家長在替子女規劃赴美或赴英留學時，可先查詢業者是否列入「契約及文件皆符合規定」名單；或學生欲參加暑期海外遊學團，也可透過網站確認業者是否完整揭露保險、行程與領隊資格等資訊，以降低消費風險。

    林曉瑩指出，依「消費者保護法」相關規定，每年辦理留遊學業者契約查核作業，並委託專業律師事務所協助審查，今年查核對象包含留學業者162家、遊學業者19家及兼營業者12家，查核契約中，留學類174件、遊學類31件。

    林曉瑩說明，查核重點在於契約內容及相關文件是否符合法規，包括服務品質保障機制、消費爭議處理程序，以及個人資料保護措施等，常見違規樣態包括未提供5日審閱期、未載明住宿條件、退費機制不符規定，或未提供保險與出團相關文件等情形。

    林曉瑩表示，近年留遊學消費爭議增加，多與業者未依規定辦理或未參與查核有關，未來將修訂相關作業要點及管理機制，強化與地方政府合作，輔導業者改善服務品質。

    此外，教育部也規劃修正定型化契約規範，預計於今年下半年辦理北、中、南區諮詢會，蒐集各界意見，提升制度完整性。林曉瑩提醒，若契約違反應記載事項規定，地方政府可要求限期改善，未改善者將依法裁罰，呼籲民眾簽約前務必詳閱內容，並善用查核資訊選擇合格業者，以確保自身權益。

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