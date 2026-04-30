新竹市「回收生活節」5月開跑！廢3C、行動電源可換現金抵用券

竹市「回收生活節」5月開跑！廢3C、行動電源回收變身現金抵用券。（市府提供）

新竹市環境保護局將於5月1日至6月30日，攜手NOVA新竹店、順發電腦（新竹及經國店）、Homebox好博家新竹店及大全聯（忠孝及湳雅店）等6家業者辦理「2026新竹市回收生活節」。民眾提交廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢鍵盤、廢乾電池、廢電扇、廢高壓容器及行動電源等7大類資源回收物，即可兌換10元至100元不等的現金抵用券。環保局鼓勵民眾踴躍參與資源回收，將廢棄物導向正確循環體系，共同守護城市環境。

環保局表示，此次活動獎勵措施優渥，民眾提交廢筆電或廢平板每台可獲100元現金抵用券，廢電扇每台50元；至於廢鍵盤（每台）、廢乾電池（每公斤）、廢高壓容器（每公斤）及行動電源（每個），則可換取10元現金抵用券。

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環保局強調，請民眾注意各業者受理品項與時間有所差異。NOVA新竹店與順發電腦於活動期間營業時段皆可辦理；大全聯（忠孝及湳雅店）與Homebox好博家則於指定日期下午2時至4時受理。此外每人每項品項限兌換3份，資收物須符合外觀完整等規範，且抵用券限於原兌換業者使用，逾期或跨業者無效，數量有限兌完為止。

環保局說明，民眾在回收廢3C產品時，請務必遵循環境部推廣的「檢、刪、排」三步驟：定期檢視家中不再使用的電子電器、回收前刪除個人隱私資料、將廢3C產品交付正確回收管道排出。此外，回收「高壓容器」要落實「完、包、警、收」四大步驟，完全排空內容物、獨立包裝、註明示警並妥善交付回收。

環保局補充，更多活動詳情及回收規範，請查詢新竹市環保局官網或新竹市資源回收網。

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