雲林176國中小一週一餐有機米 縣府攜手豐泰基金會推健康午餐

雲林縣政府與豐泰文教基金會合作，讓全縣176所國中小年每週吃一餐有機米。（記者李文德攝）

為持續落實「3章1Q」政策，雲林縣政府與豐泰文教基金會合作，以台南20號有機米，推動全縣176所國中小一週一餐有機米，今（30）日舉行啟動發表會。縣府說，全縣週吃有機米一年需支出800多萬元，由基金會與縣府共同負擔，未來不排除推展全週有機米，落實食農教育。

雲林縣長張麗善、豐泰文教基金會董事長林金陽、教育處長邱孝文、農業處長魏勝德、建國國中校長方廷彰等人今天共同主持有機米午餐啟動儀式。

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林金陽說，台灣食安日益受重視，因此基金會以推動有機農業為核心，致力減少化學肥料，降低土地酸化，希望透過有機耕種，從源頭改善食安，尤其雲林更是農業大縣，農產若品質不佳，不僅影響健康，也會增加社會醫療成本。

林金陽指出，2023年10月與斗南鎮農會合作，讓當地農民投入台南20號有機米，原契作面積約1.4公頃讓5所學校可試推動每週一餐有機米，迄今契作面積已突破30公頃，產量逾6.2萬公斤，可供應176所縣內國中小學生，讓學校可用公糧價買得有機米，價差則由基金會和縣府共同負擔，預計每年需支出800多萬元。

魏勝德指出，「台南20號」有機米，以先進的「紙膜插秧」有機栽培技術，栽種繁瑣但可抑制雜草省水約13.8％，減少碳排，對環境零負擔，深具食農教育內涵。張麗善說，基金會長期守護環境和學生健康，讓雲林縣孩子不僅吃有機蔬菜，更進一步吃有機米，落實食農與食安。

雲林縣政府與豐泰文教基金會合作，讓全縣176所國中小年每週吃一餐有機米。（記者李文德攝）

豐泰文教基金會與斗南鎮農會合作，契作供應台南20號有機米。（記者李文德攝）

雲林縣政府與豐泰文教基金會合作，讓全縣176所國中小年每週吃一餐有機米。（記者李文德攝）

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