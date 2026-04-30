護師公會全聯會怒護病比入法受阻 要求520前啟動進程

衛福部長石崇良。（資料照）

衛福部規劃修訂「醫療機構設置標準」，納入三班護病比擬。護理師公會全聯會理事長陳麗琴強調，對於三班護病比、制度推動反覆受阻，護理界已無法等待與協商，要求政府5月20日前明確宣布三班護病比納入「醫療機構設置標準」，正式啟動入法進程。

各界持續關注三班護病比入法進度，衛福部長石崇良昨指出，衛福部近期將成立「醫事人力優化研議推動小組」，討論護理師與各類醫事人員人力議題，三班護病比將是首項議題，預計最快6月第一次召開會議，且衛福部規劃年底前預告修正「醫療機構設置標準」，正式將三班護病比入法，但上路時間待議。

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陳麗琴說明，衛福部已於2024年3月1日公告三班護病比標準，具備制度與政策基礎，依法應作為後續法規化的依據，不宜任意變更或重啟討論，若設有緩衝期，應具備完整配套與約束機制。

另針對7大醫界團體提出應以「全年全班」為均值基準，並希望設有緩衝與不可抗力情況的的彈性機制，但護理師公會全聯會認為，全年全班的計算方式恐稀釋臨床現場實際困難，人力波動時給予「緩衝期」與「免罰權」，形同失去立法意義。

全聯會也提到，7大團體坐享政府近年挹注的總額成長，更要求未來健保總額成長必須年年5%以上，把「護理環境改善」當作與政府談判撥款的籌碼，甚至提出「外籍護理輔助人力」的方案，想用引入廉價替代人力來維持其經營獲利，不僅可能造成臨床照護品質的裂解，更是在法律責任歸屬上埋下隱患。

但台灣醫務管理學會理事長洪子仁強調，醫療支出是投資不是成本，政府對健保的挹注近2年已經有成果出現，僅是希望呼籲政府維持正確的政策方向，改善醫事人員薪資環境，絕非要挾衛福部，且引入外籍人力也是希望落實「全責照護制」，這類外籍助理員不會被視為護理師，本意也絕對不是想要取代護理師。

洪子仁也提到，全年全班的均值基準、不可抗力情況下的緩衝期適用範圍等，7大團體也僅是提出想法與建議，不代表一定要採取此一方案，且相關團體與護理師公會全聯會的目標一致，都希望三班護病比入法、減輕護理人員工作負擔，未來也可以在衛福部「醫事人力優化研議推動小組」中討論。

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