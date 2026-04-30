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    首頁 > 生活

    北市車主看過來！加入會員堤外停車防汛通知不漏接 還享首次免費停車優惠

    2026/04/30 16:25 記者甘孟霖／台北報導
    台北市停車管理工程處推動「防汛月」宣導活動，結合智慧停車服務與即時防汛通知簡訊機制，鼓勵民眾主動開通防汛簡訊通知功能，提前掌握停車資訊。（資料照）

    台北市停車管理工程處推動「防汛月」宣導活動，結合智慧停車服務與即時防汛通知簡訊機制，鼓勵民眾主動開通防汛簡訊通知功能，提前掌握停車資訊。（資料照）

    颱風季即將到來，為提升台北市民防汛應變能力，台北市停車管理工程處推動「防汛月」宣導活動，結合智慧停車服務與即時防汛通知簡訊機制，鼓勵民眾主動開通防汛簡訊通知功能，提前掌握停車資訊，加入會員可享「堤外停車首單免費」優惠。

    停管處表示，此次「防汛月」活動，自5月1日至5月31日止，凡於活動期間內加入「停車查詢一站式服務網會員」並完成防汛簡訊通知開通（含既有會員重新勾選），可享有「堤外停車首單免費」優惠。

    停管處說明，防汛簡訊會員自2017年開始累積至今達25萬會員，考量防汛簡訊通知效益，本次活動將取消既有會員原防汛簡訊通知設定，須由會員於活動期間內重新勾選開通，以確認仍有繼續接收防汛通知需求，為確保會員接收訊息意願明確，並同步更新聯絡資訊，以提升防汛訊息傳遞的即時性與準確性。

    停管處說，5月1日起將陸續發送簡訊提醒既有會員，引導會員重新勾選開通，簡訊內容為：『北市停管會員您好：請點擊重綁防汛通知https://parkingfee.pma.gov.taipei，享5月首次堤外停車免費』。操作步驟為，選擇車主專區，進行車主登入後登入系統，進入車主專區 > 車主修改 > 綁定車輛 > 新增/編輯車輛，點擊「防汛通知服務」會跳出問卷填寫，勾選如何得知移置車輛訊息來源。最後按下確定後，完成活動登錄。

    停管處也將於堤外停車繳費單加註活動標語、宣導夾單及看板標示等，皆有登錄QRCode供掃描，讓民眾在日常停車過程中即可接觸相關資訊；另停管處官網與停車查詢一站式服務網也有相關活動引導說明。

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