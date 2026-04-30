4月初豪雨高雄西瓜、香瓜災損 天災現金救助5/1起申請

高雄岡山區、阿蓮區及路竹區香瓜根系受損、植株藤蔓乾枯、果實劣化。（高市農業局提供）

今年4月初豪雨，導致高雄洋香瓜、西瓜與岡山區、阿蓮區及路竹區的香瓜根系受損、植株藤蔓乾枯、果實劣化，經公所通報情形達災情確認門檻，農業局21日邀集高雄區農改場、農糧署與區公所確認受損情形，成功爭取天然災害現金救助及低利貸款，洋香瓜、香瓜每公頃救助8萬元、西瓜每公頃救助6.4萬元，自5月1日起至5月15日受理農民申報。

高雄市農業局及區公所於4月21日邀集高雄區農改場、農糧署與區公所確認災情，預估整體災損達3成以上，並函文向中央爭取救助，農業部於4月30日公告納入現金救助項目。

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農業局局長姚志旺提醒，請高市種植洋香瓜、西瓜及於岡山區、阿蓮區及路竹種植香瓜，且受災損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於5月15日前（假日得照常受理），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向受災地區公所申辦現金救助，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。

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