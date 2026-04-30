第七屆唐獎6/15-6/18揭曉！發布10大核心議題 關注AI與能源

唐獎教育基金會執行長陳振川說明今年與唐獎四大領域相關的10大核心議題。（圖由唐獎教育基金會提供）

面對全球政經局勢動盪與科技快速發展帶來的挑戰，唐獎教育基金會今（30）日發布「全球變局下的唐獎觀察」，回顧歷屆得主的重要研究成果，並提出今（2026）年與唐獎四大領域相關的10大核心議題，包括強調能源韌性的重要性等，同時宣布第7屆唐獎得主將於6月15日至6月18日分四天揭曉。

唐獎設立永續發展、生技醫藥、漢學、法治四大獎項，每個獎項獎金高達台幣5000萬元，其中包含4000萬元獎金及1000萬元研究補助費，是國際間獎金最高的學術獎項之一。

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唐獎教育基金會執行長陳振川表示，當前國際局勢持續變動，包括中東衝突與俄烏戰爭延燒，已對全球能源供應與安全造成影響，凸顯能源韌性的重要性。同時，人工智慧（AI）技術快速發展，一方面加速藥物研發與生技創新，另一方面也因高耗能特性，對能源轉型與碳排放帶來新挑戰。

陳振川表示，唐獎提出10大核心議題，涵蓋全球能源安全與轉型、AI時代能源需求與低碳科技、氣候變遷與氣候調適、基因編輯與細胞治療、AI治理與科技監管、精準醫療與公共衛生，以及地緣政治、文化對話與民主韌性等面向，這些議題正是當前國際社會亟需跨領域合作與集體智慧解決的關鍵問題。

唐獎已舉辦6屆，共頒發39位得主（含3個非政府組織），聚焦永續發展、生技醫藥、漢學與法治四大領域。陳振川表示，歷屆得主的研究方向與當前全球問題高度呼應，顯示基礎研究與人類重大挑戰之間的密切關聯。

在生技醫藥領域，過去得主的研究成果持續推進臨床與應用發展，例如2016年因CRISPR基因編輯技術獲獎的張鋒，其團隊近期在mRNA與脂質奈米粒子疫苗技術上有新進展，有望改善免疫功能；2014年得主本庶佑所開創的免疫療法相關研究，也持續拓展至發炎與自體免疫疾病領域。

此外，在地緣政治與文明衝突升溫的背景下，陳振川指出，深化文化理解與跨文化對話的重要性日益提升，漢學研究提供理解東亞文明的重要視角，有助於促進國際社會交流；而在法治領域，面對氣候危機、AI科技發展與國際衝突，環境法、科技監管及人權保障等議題亦成為全球治理的核心。

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