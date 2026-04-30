淡北道路大停水議員提案停水補償法制化 籲新北市府研議代位求償機制

去年11月淡北道路工程施工誤鑽地下管線，造成淡水6萬多戶大停水，臨時供水處住戶取水大排長龍。（資料照）

新北市淡水區淡水河北側沿河平面道路工程於去年11月挖破管線，造成淡水約6萬戶停水數日，市議員陳偉杰提案修法「新北市停水災害補助自治條例」，擬要求不可歸責於用戶原因的突發重大事件，導致連續停水48小時以上情況，提供補助不低於5萬元補助。草案今（30）日在議會法規委員會討論後，召集人林國春總結，要求市府先針對代位求償機制細節、非自然災害補償標準進行研議。

市府回應，尊重議會討論，市府將跨局處研議，以專業和嚴謹態度持續完善配套措施，確保在合乎法規前提下，透過最有效率的方式保障民眾權益，在突發狀況發生的第一時間，給予市民最實質幫助。

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陳偉杰在會中指出，當時近6萬戶居民被迫到處找水，或攜家帶眷到外地住宿，條例草案重點在於補償數日停水所造成的心理折磨與生活失序，這絕非區區減免幾百元水費就能平復；至於部分局處認為政府僅應針對天然災害對市民補償，也有不同意見認為將稅金用來補償停水民眾不合理，陳偉杰認為，災害補償本來就是全體風險分攤概念，無論地震、颱風或停水、停電，受災戶遭受巨大身心財產損失，政府就該扛起責任。

針對財政部分，陳偉杰認為，條例中可明確納入「代位求償」機制，可由市府先撥款補償市民，再由法制局代表受災戶向造成事故的廠商或單位求償，避免由市庫負擔；他也批評，市府過去作為不夠積極，至今未見向台水求償的實際動作，才導致他決定推動法制化。

與會審查的多位跨黨派議員認同法制化與代位求償策略。市議員黃淑君、劉美芳、戴瑋姍說，公共工程發生非計畫性的人為疏失時，不應由民眾自行承擔，支持修法保障人民權利，並建議納入停電等民生災害一併考量、針對人為因素造成的損害建立明確標準。

林國春總結會議共識表示，此案有立法必要性，委員會將再安排正式審查，並要求法制局、經發局、水利局等局處先針對代位求償的執行細節，與非自然災害補償標準進行研議。

市議員陳偉杰提案修法「新北市停水災害補助自治條例」，草案今（30）日在市議會法規委員會討論。（陳偉杰提供）

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