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    2026碧潭水舞季明開幕 警加強交通管制嚴防踩踏

    2026/04/30 16:19 記者陸運鋒／新北報導
    碧潭風景區周邊停車場示意圖。（記者陸運鋒翻攝）

    碧潭風景區周邊停車場示意圖。（記者陸運鋒翻攝）

    2026碧潭水舞季將於明天（5月1日）至6月14日登場，每晚6時30分起每30分鐘展出華麗水舞秀，每天進行6場展演，開幕當晚更祭出驚險刺激的「水上鋼鐵人飛板秀」，預期將掀起觀賞熱潮。新北市新店警分局將於北宜路、新店路及周邊重要路口配置警力與義交加強指揮，視現場人車彈性實施「分流分段」管制，同時嚴防踩踏事件。

    警方表示，為維持停車秩序與人流安全，活動期間將針對碧潭東西岸停車場實施「滿場機制」，一旦停車場趨於滿載，將立即啟動「只出不進」措施，並同步引導車流至周邊大全聯停車場、親情河濱公園停車場、馬公公園停車場、新店行政大樓停車場等臨時停車空間，屆時請民眾務必遵循現場指揮員警、義交人員及告示牌指示行駛，或搭乘大眾運輸工具前往。

    警方指出，表演當天適逢勞動節連續假期，針對開幕當日的高峰人流，會場將成立前進指揮所，指派專責警力進駐碧潭東岸，隨時掌握碧潭吊橋及會場周邊遊客狀況，避免發生踩踏意外或推擠事故。

    警方呼籲，民眾欣賞水舞時應遵守工作人員與警方指引，注意吊橋人數總量限制並與河岸保持安全距離，另提醒民眾活動期間請妥善保管隨身財物，共同維護觀賞秩序與安全。

    因應2026碧潭水舞季人車流，新店分局警方將在北宜路、新店路及周邊重要路口配置警力與義交加強指揮，並嚴防踩踏事件。（記者陸運鋒翻攝）

    因應2026碧潭水舞季人車流，新店分局警方將在北宜路、新店路及周邊重要路口配置警力與義交加強指揮，並嚴防踩踏事件。（記者陸運鋒翻攝）

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