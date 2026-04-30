苗栗頭屋永春宮吊橋老舊 縣府斥資5千萬整建明年底完工

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋老舊已封橋，苗栗縣政府將斥資5千萬整建，預計明年底完工，將保留原有吊橋風貌。（記者張勳騰攝）

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋使用51年，橋體老舊已成危橋，因前年嘉義縣阿里山福美吊橋發生景觀平台木棧道斷裂致遊客墜落意外，永春宮已在去年3月封橋，苗栗縣政府向中央爭取及自籌約5千萬經費修建，工程最近已發包，預計明年底完工，將保留吊橋原有特色風貌。

永春宮管理委員會指出，永春宮吊橋為水庫1970年5月完工蓄水後，永春宮在海棠島對外交通受阻，地方熱心人士於1975年募款，當時並利用台灣中油公司贊助當時鑿井汰換的鋼索興建，來連接海棠島、縣道126線，前往永春宮參拜的信眾，均利用該吊橋通行，惟51年來，政府未重視維修，已出現鋼索老舊、橋板腐朽，若發生意外，責任難扛，宮方已於去年3月初封橋。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣政府爭取客委會補助3150萬元，地方配合款350萬元，但經費仍不足，縣府再加碼1400萬元，修建工程最近順利發包，預計下個月進場施工，將更新主索系統、橋面板，及優化防護設施，強化整座吊橋的安全性。

苗縣府指出，該吊橋整建完成後，將可串連海棠島南、北兩岸及永春宮，出入周邊的明湖蘇堤水岸更為便捷及體驗海棠島水域遊憩活動等，交通地位重要。

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋老舊，已於去年3月初封橋。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法