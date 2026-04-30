台東舊站特區光華號「黃皮仔」華麗回歸 「東線小叮噹」再現風華

「黃皮仔」修復完成，台東縣政府今天舉辦「光華號回歸迎接儀式」。（台東縣政府提供）

要將「廢鐵」修好，維修費遠比進價高。台東的舊鐵道展示3截「黃皮仔」車廂，這也代表台東人兒時回憶，當年坐黃皮仔往返台東、花蓮，如今台東縣政府以「火車回家」為主軸，邀請幼兒園孩童共同迎接，但花了75萬「廢鐵價」買下，又花了750萬元修好，十倍價格換到情懷。縣府說，至少解決車廂持續舊、壞問題，日後也有用途。

台東縣長饒慶鈴說，光華號1968年11月1日東線首班車發出，外觀為上白下黃的配色，人們稱它為「黃皮仔」，還有光華號小姐，是台灣鐵道文化的重要象徵，也是許多台東人的兒時回憶。

請繼續往下閱讀...

縣府撐，光華號長期設置於戶外，車廂逐漸老化、漆面剝落及鏽蝕，縣府特別推動修復工程，車體塗裝也經國家鐵道博物館籌備處專業考證、函復確認，採用符合當年DR2050型光華號柴油客車拖車歷史色彩，力求在細節上忠實還原，透過專業整修與細緻修繕，重現昔日風貌，也讓記憶真實呈現。

縣府前年以75萬元向台鐵買下車廂，打算供如今的「機關車庫」餐飲業者使用，未料，業者後來也未將車廂放入車庫作為餐廳布置，縣府繼續接手車廂，卻淪為治安死角。

以往當地深夜常有街友滋事，甚至在舊車廂內吸毒，以往的鐵花聚落等，十多年前還是整批廢棄台鐵宿舍，街友數日內連連縱火，成片日式風格住宅都沒搶救過即化白地，甚至，以往放在舊車站入口旁的車廂還是清代所製，也是被街友焚毀。

「黃皮仔」又被稱為「東線小叮噹」，鐵道迷發現內有強力膠、蒙皮鏽蝕，無人照顧，縣府也感到頭痛，去年「狠下心」修復，維修費卻是購入費的10倍，但如此也僅供入內、減緩風化、外表如新卻難如當年真可上軌道載客。縣府職員私下說，至少也表現出「尊重文物、解決治安死角」等問題，也不再受鐵道迷非議。

台東縣政府行政處說，舊站特區擁有逾百年歷史，是台東重要的文化資產與城市發展軸線之一。近年持續透過空間整合、景觀優化及文化策展，逐步打造兼具歷史紋理與當代活力的公共場域。

今天的「光華號回歸迎接儀式」由幼兒園孩童與貴賓共同揭幕，以「轉動輪軸，光華再現」為核心意象，延續火車與孩童互動的溫馨情感，象徵文化的傳承與延續。透過孩子純真的參與，讓歷史不再只是靜態展示，而是成為能被感受、被記住的生活記憶。光華號的修復回歸，不僅象徵文化保存的重要成果，也為舊站特區注入嶄新亮點，進一步提升整體觀光與文化價值。

「黃皮仔」修復完成，台東縣政府今天舉辦「光華號回歸迎接儀式」，幼兒園小朋友一起參與。（台東縣政府提供）

台東縣政府請廠商高規格修復「黃皮仔」。（台東縣政府提供）

台東縣政府請廠商高規格修復「黃皮仔」。（台東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法