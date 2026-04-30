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    5/1連假蘇花路廊南下車潮明早6時湧現 全日估1.2萬輛次

    2026/04/30 15:58 記者游太郎／花蓮報導
    51勞動節連續假期蘇花路廊首波車潮，將在5月1日清晨6時湧現。（新城警分局提供）

    51勞動節連續假期蘇花路廊首波車潮，將在5月1日清晨6時湧現。（新城警分局提供）

    明天起為期3天的勞動節連續假期，公路局東區養護工程分局預估，首日（5月1日）南下全日交通量約1萬2000輛次，首波車潮將於上午6時起湧現，尖峰時段每小時最高車流量將達900輛以上，車多時段每小時平均車流量約850~900輛，車多情形預計將持續至上午9時後緩解；假期後段則以北返旅次為主，第三天（5月3日）將出現北上車流高峰，全日交通量預測約1萬0400輛次，車潮將自上午11時起陸續湧現，車多情況預估將持續至下午3時後逐漸緩解。

    東工分局指出，蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台9線做為車流疏導路線，建議往返花蓮至蘇澳間長途旅次的用路人，以行駛台9線蘇花改路線為首選，避開行駛台9丁線，以節省旅行時間。

    公路局為提升蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德2路段於尖峰時段適時啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平2路段實施「時段性開放遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）措施」；另為因應本次連假匯入蘇花路廊車潮，公路局將視車流狀況適時啟動「時段性車種管制措施」，以紓解尖峰時段之車流。

    勞動節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段），開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

    一、115年5月1日：5至17時（雙向）。

    二、115年5月2日：7至11時（雙向）。

    三、115年5月3日：12至18時（雙向）。

    公路局提醒欲前往花東用路人，請多利用非尖峰時段上路或搭乘大眾運輸服務，另呼籲用路人行經山區道路易受天候、雨量、地震等因素之影響而有邊坡零星落石之情形，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息，並請做好車輛安全檢查，養足精神再上路，切勿疲勞駕駛以確保行車安全。行駛途中留意沿線資訊可變標誌（CMS）顯示內容與收聽警廣，以掌握即時路況訊息，也可下載公路局「幸福公路」App，透過行動裝置即可接收最新省道即時路況。

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