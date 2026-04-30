剩食退散！南市學校用創意把飯「吃光光」拚加菜金

台南推廚餘減量計畫，以加菜金補助，鼓勵學校創意推廣。（記者洪瑞琴攝）

台南市推動校園「廚餘減量徵選獎勵計畫」，不只讓剩食變少，還讓學生吃得更開心。今年更首度試辦「加菜金補助」，獎勵減少廚餘有成的學校，掀起一波「吃光光、拚加菜」的校園新風潮。

各校卯足全力發揮創意，有學校推動「光盤計畫」與廚餘排行榜，透過班際競賽比拚誰最不浪費，還公開表揚「惜食模範生」，讓學生更有參與感；也有學校祭出美味獎勵，祭出水果、健康點心甚至木瓜牛奶，讓孩子多吃一口、少剩一點。更有學生化身「惜食小尖兵」，用海報、標語甚至短劇，把珍惜食物的觀念變成校園日常。

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新南國小營養師楊翬玲分享，透過蔬菜減量競賽與餐前5分鐘影片，從感官體驗切入，帶學生認識蔬菜營養，讓「不挑食」不再只是口號，而是能實踐的生活習慣，逐步建立菜肉均衡的健康飲食。

西港國中代理校長黃新富也分享從閱讀教育著手，把惜食議題帶進課堂，讓學生理解每一口食物背後的資源與辛勞，並透過每週午餐回饋機制，即時調整菜單與料理方式，從源頭減少浪費，打造長效改善模式。

教育局局長鄭新輝說，因應去年非洲豬瘟事件引發的食安關注，全面推動菜單優化與精準供餐，截至114學年度上學期，校園廚餘量已成功減少36%。今年再加碼推出獎勵計畫，依學校規模提供2000元至1萬元加菜金，吸引12校參與，用創意把惜食變有趣。

新南國小廚餘減量，午餐吃光光。（南市教育局局提供）

西港國中以競賽排行榜，鼓勵班級廚餘減量。（南市教育局提供）

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