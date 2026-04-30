圓夢行善團創團52個月 400會員募600萬捐4車給彰化家扶

彰化縣圓夢行善團募款100多萬元買了9人座休旅車，捐給彰化家扶中心。（記者劉曉欣攝）

靠著百工百業400位會員，彰化縣圓夢行善團在創團52個月，就透過「愛心接龍」方式募到了約600萬元，分別捐出了4部車輛給彰化家扶中心、花蓮家扶中心與彰化脊髓損傷等社福團體，在愛的需要上，付出最及時的關懷與力量！

彰化家扶中心今天（30日）獲贈價值100多萬元的9人座休旅車，因為原本的公務車輛已經開了19年，駕駛座的門把都壞了，還要從副駕駛爬進去，右後車門的手把斷了，必須從左方車門上車，連冷氣也壞了，因此，彰化縣圓夢行善團得知後，馬上發願要募款買車，讓家扶孩子不會搭車搭到一半就拋錨在半路上。

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現任團長謝紅玉指出，該團約有400人，都是來自各行各業，有老闆，也有基層員工，因為買車募款數目較大筆，都是透過「愛心接龍」方式來籌募，最多的捐10萬元，很多都是1、2000元到1、2萬元之間，積少成多，一群人一起發願做愛心，就會有力量。

謝紅玉表示，彰化縣圓夢行善團平日也做急難救助，從彰化縣出發，只要有需要的地方，連外島都會提供援助，或是設備更新。創會長陳有財、榮譽會長楊淑卿認為，行善如果還能夠同時幫人圓夢，就是世界上最好的事，這就是圓夢行善團的命名由來，也是創團宗旨。

彰化家扶中心主任王震光表示，感謝圓夢行善團的伸出援手，讓社工訪視或是載著家扶兒參與活動，都有最安全的交通工具，終於不必再怕半路拋錨了。

彰化家扶中心獲贈全新的休旅車，感謝圓夢行善團讓他們不必擔心半路拋錨。（記者劉曉欣攝）

彰化家扶中心有輛開了19年的公務車，右後車門把都壞了，還沒有零件可以修。（記者劉曉欣攝）

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