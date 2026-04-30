為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    結合青農、家政、四健會 六甲區農會義賣助弱勢

    2026/04/30 15:23 記者劉婉君／台南報導
    六甲區農會連續多年結合青農、家政班及四健會，舉辦義賣活動做公益。（記者劉婉君攝）

    六甲區農會連續多年結合青農、家政班及四健會，舉辦義賣活動做公益。（記者劉婉君攝）

    台南市六甲區農會今（30）日結合青農、家政班及四健會，舉辦公益小市集，義賣在地生產的新鮮農產及相關產品，所得將捐給社福團體，幫助弱勢家庭。其中，家政媽媽利用青農捐贈高麗菜包製而成的水餃，獲得許多民眾搶購，將開放民眾預訂，為期1週，相關收入將一併納入善款捐出。

    六甲區農會於在地農產的產期舉辦義賣活動，已持續5、6年，因最近高麗菜盛產，農會獲得青農捐贈1批高麗菜，由家政媽媽包製水餃後，成為今天義賣活動中的主打商品，獲得熱烈迴響，50包水餃迅速被搶購一空，現場預訂2、30包，農會人員表示，未來1週內將持續接受預訂，每包50顆300元，一同做愛心。

    四健會年輕學子去年暑假種植的火鶴花，目前已經開花，義賣活動中也成為熱銷商品之一，另外還有鳳梨、綠竹筍、米等，六甲區農會總幹事張明文也站在攤位前協助販售。

    農會人員表示，往年義賣所得約有1、2萬元，今年預估加上後續開放預訂的高麗菜水餃收入，可望突破2萬元。

    六甲區農會總統事張明文（左）也在攤位協助義賣。（記者劉婉君攝）

    六甲區農會總統事張明文（左）也在攤位協助義賣。（記者劉婉君攝）

    六甲區農會家政媽媽將青農捐贈的高麗菜製成水餃，成為義賣活動中的人氣商品。（記者劉婉君攝）

    六甲區農會家政媽媽將青農捐贈的高麗菜製成水餃，成為義賣活動中的人氣商品。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播