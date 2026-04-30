結合青農、家政、四健會 六甲區農會義賣助弱勢

六甲區農會連續多年結合青農、家政班及四健會，舉辦義賣活動做公益。（記者劉婉君攝）

台南市六甲區農會今（30）日結合青農、家政班及四健會，舉辦公益小市集，義賣在地生產的新鮮農產及相關產品，所得將捐給社福團體，幫助弱勢家庭。其中，家政媽媽利用青農捐贈高麗菜包製而成的水餃，獲得許多民眾搶購，將開放民眾預訂，為期1週，相關收入將一併納入善款捐出。

六甲區農會於在地農產的產期舉辦義賣活動，已持續5、6年，因最近高麗菜盛產，農會獲得青農捐贈1批高麗菜，由家政媽媽包製水餃後，成為今天義賣活動中的主打商品，獲得熱烈迴響，50包水餃迅速被搶購一空，現場預訂2、30包，農會人員表示，未來1週內將持續接受預訂，每包50顆300元，一同做愛心。

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四健會年輕學子去年暑假種植的火鶴花，目前已經開花，義賣活動中也成為熱銷商品之一，另外還有鳳梨、綠竹筍、米等，六甲區農會總幹事張明文也站在攤位前協助販售。

農會人員表示，往年義賣所得約有1、2萬元，今年預估加上後續開放預訂的高麗菜水餃收入，可望突破2萬元。

六甲區農會總統事張明文（左）也在攤位協助義賣。（記者劉婉君攝）

六甲區農會家政媽媽將青農捐贈的高麗菜製成水餃，成為義賣活動中的人氣商品。（記者劉婉君攝）

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