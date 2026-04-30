阿里山四季茶旅啟航 春季茶會小小茶師走入百年肖楠林

小小泡茶師在奮起湖擺設茶席。（阿里山管理處提供）

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）以「一山四時・茶旅生香」為年度「四季茶旅」活動主軸，今天第一波活動「小小茶師・萌芽之森」在嘉義縣奮起湖百年肖楠母樹林展開，帶領學童走入山林，開啟一場與自然及茶文化對話的深度旅程。

阿里山管理處表示，春季茶會規劃於「觀光前瞻計畫」全新完工的奮起湖肖楠母樹林跨橋及平台辦理，透過新建的木作跨橋與環狀平台，遊客能以不傷及根系的方式更深入林間，感受百年肖楠的壯闊。

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阿里山管理處表示，活動推出全新開發的「小小茶師學院」，有茶席體驗，更是完整的職人培育體系，小茶師學習基礎禮儀與感官開發，走入茶園體驗採摘與揉捻的手藝，到少年品茶師高階認證，具備辨識風土、解說茶文化與美學策展的能力。

今日由「萌芽茶師」登場，在專業導師引領下於光影間奉茶，參與家長說「在百年森林裡看著孩子專注泡茶，那種文化傳承的畫面，令人無比感動」。

現場設置「流動的森林實驗室」，邀請World Class 世界調酒大賽台灣冠軍Nono余瀚為擔任「風味翻譯官」，團隊利用科學萃取技術，以低咖啡因的「咖啡葉茶」為基底，研發出春季限定調飲「穀雨・花果初潤」，融合蘋果與蔓越莓，溫潤勾勒出大地復甦的氣息；「春風・茶光微氣」，加入輕盈氣泡與蜂蜜，象徵春季的活力跳躍。

阿里山管理處表示，「一山四時．茶旅生香」將橫跨全年，預計於6至12月陸續推出「夏至｜茶盛山闊・星熠藍境」、「白露｜茶轉之境・紙蕨耀影」及「大雪｜茶藏入心・雲瀑仙境」，期望透過建設的硬體升級與小小茶師學院的軟體傳承，讓阿里山的品茗文化從味覺延伸為結合風土與生活的五感體驗。

小小茶師與肖楠母樹林跨橋。（阿里山管理處提供）

「小小茶師・萌芽之森」現場茶席活動體驗。（阿里山管理處提供）

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