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    首頁 > 生活

    首輛N700ST新車8月抵台！ 「鴨嘴獸」新車塗裝開箱

    2026/04/30 15:03 記者黃宜靜／台北報導
    台灣高鐵新世代列車N700ST預計8月起陸續抵台展開測試，高鐵董事長史哲赴日開箱新車「鴨嘴獸」塗裝。（圖由高鐵公司提供）

    台灣高鐵新世代列車N700ST預計8月起陸續抵台展開測試，高鐵董事長史哲赴日開箱新車「鴨嘴獸」塗裝。（圖由高鐵公司提供）

    台灣高鐵新世代列車N700ST預計8月起陸續抵台展開測試，在登台倒數100天時，高鐵公司在臉書分享，董事長史哲開箱完成塗裝的新車，並分享新車亮點，包括：車頭似「鴨嘴獸」設計、減震、降噪等效果。

    目前台灣高鐵有34組列車，型號都是700T。高鐵公司向日立東芝聯盟採購的12輛新世代列車是新幹線最新款列車N700S，打造成台灣版本的「N700ST」。即將在7月出廠、8月起陸續抵台、預計明年起依序上線營運。

    在N700ST登台倒數100天之際，台灣高鐵臉書專頁今天分享，由史哲首度開箱N700ST完成塗裝的新車，並分享新車進化亮點。他說，這隻「鴨嘴獸」（扁平流線型的車頭設計）真的滿「鴨嘴」的，第一次看到已經完成塗裝的台灣高鐵新列車，名為新世代列車N700ST，是特別為台灣所打造。

    史哲表示，大家不要小看鴨嘴獸設計，進隧道是感覺最強烈的時候，「鴨嘴獸」設計可大幅度降低風阻，再來，這台車又輕量化，減少了13公噸，效能提高7％，這都是跨時代突破。

    史哲提到，這車還有很重要的功能，就是它有獨家專利的全包覆設計與減震技術，它的噪音可降低至少3分貝。他也開玩笑說，「我想這台車應該會很好睡，如果你說起不來，我們當然也希望你再買張票坐回去啦！」

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