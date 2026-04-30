假日研習變相成加班 全幼產呼籲回歸平日上班時間

全幼產今日發聲明抨擊，假日研習變相成加班，加劇血汗教保，呼籲應回歸平日上班時間。（全幼產提供）

明天是五一勞動節，今年首度全民放假。全國幼教產業工會今（30）日發聲明表示，當社會關注勞工權益之際，幼兒園職場卻長期存在被忽視的不合理制度，專業研習愈來愈多，且大部分研習只能在假日參加，形同強制要求教保人員「假日加班」，形成血汗教保。

全幼產理事長許文菁表示，在現行幼教體制中，各類研習項目持續增加，每年需完成數十小時的研習時數，包括教保專業、特教專業、家庭教育、性平、環境教育、勞動權益、資安、兒童權利公約及正向教育等，這些專業課程多具政策性與強制性，與評鑑、資格維持密切相關，但多數研習都開課在假日，迫使教保人員只能利用假日完成，個人休息時間被不斷壓縮，長期累積成沉重負擔。

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許文菁指出，這些研習大部分是法規明定「必須完成」，但大部分的園所不願意讓教保人員在平日以公假形式參加，研習課程也大多開設在假日，等同變相要求教保人員延長工時，且多數園所並未提供補休或相關補償，將其視為個人進修，教保人員實際上承擔的是無法被認定的加班，卻沒有任何對應的勞動權益。形成「強制但無補償」的剝奪感。

此外，許文菁直指，幼兒園採包班制運作，教保人員日常工作已高度緊湊，缺乏空堂或調課空間，當研習無法安排於上班時間，便只能全面安排到假日的休息時間，而在實務現場，卻常因人力不足或園方壓力，使人員即使理應補休也難以實際使用，甚至不敢提出申請，形成隱性剝削與情緒壓力。

許文菁強調，補休只是最基本的補償機制，真正合理的制度應是讓研習回到上班時間內完成。全幼產呼籲強制性研習應優先安排於上班時間內進行，回歸工時，避免變相延長工時；未能於上班時間參加者，應全面給予補休或相應補償：而非由園所任意決定是否給予；建立代課與人力支持機制，由園方負擔相關費用：確保教保人員能實際使用補休，不再因人力不足被迫放棄權益。

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