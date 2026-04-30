林試所成功搶救瀕危山芫荽 華麗變身掌心花園

林試所成功復育山芫荽，更打造為掌心花園。（林試所提供）

山芫荽在台灣一度瀕危，隨農業部林試所於2019年起執行植物園方舟計畫，並在宜蘭三星水稻田埂發現植株，並推動現地復育與栽培管理，讓山芫荽華麗變身為民眾可裝飾在居家或陽台的植栽。

國內最早發現山芫荽的紀錄可追溯到日治時期的1922年，1927年、1933年也都有發現的紀錄，地點都在台北，之後則是直到1993年間才又由中研院在宜蘭冬山河畔發現植株，隨農地開發等，近年更少見山芫荽的芳蹤，2017年被紅皮書列為瀕危等級，林試所助理研究員李俊緯表示，隨執行植物園方舟計畫，開始推動國內稀有植物種原蒐集與保存，其中針對山芫荽則是自2023年開始監測生育地族群物候變化，也透過農民協助普查，發現山芫荽的分布點位。

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林試所表示，為復育山芫荽，也同步建立種子型態發芽生理與開花結實完整生活史週期模式後，釐清生育地水田施用除草劑態樣與山芫荽倖存其間的競合關係，並成功於宜蘭三星現地復育超過700株的珍稀山芫荽個體。

林試所也另外開發出「原生草本植物山芫荽療育盆景模組製作與量產技術」，藉由人工環境播種可成功調控花期，相關技術可用非專屬授權方式技轉給園藝廠商，希望讓山芫荽也能成為民眾家中的一抹綠。

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