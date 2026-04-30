全國首例生態保育農業公益信託成立 為動植物留下棲息環境

環團向農業部申請成立全國首個農業公益信託「承地」，並在承地一號地拍到清楚的山羌。（自然保育與環境資訊基金會提供）

台灣淺山地區面臨棲地流失與土地所有權更迭危機，雖然具有生態價值，卻缺乏制度性保護，自然保育與環境資訊基金會（自然環資）透過農業部辦法，將新竹縣芎林鄉一塊6178平方公尺林地，正式申請為「承地自然保育農業公益信託」，是全國首例以「生態保育」為主的農業公益信託，落實土地永久守護與棲地保育的目標。

自然環資表示，淺山面臨「開發導致棲地流失」與「土地所有權頻繁更迭」的危機，但有逾60％關鍵受威脅物種棲息於私有地密集的淺山地帶，由於缺乏法律保障，這些淺山土地隨時可能因繼承、買賣或開發而受破壞，成為棲地破碎與生物多樣性流失的重要原因。

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自然環資獲綠藤生機公司捐款，在2023年購入面積6178平方公尺的林地，位在新竹縣芎林鄉、緊鄰「自然谷環境信託基地」西側，當農業部2024年發布「農業公益信託許可及監督辦法」後，去年9月遞出申請，將該地命名為「承地」，由自然環資擔任受託人，轉為「承地自然保育農業公益信託」，今年4月正式取得許可成立。

自然環資表示，「承地」是全台首例以「生態保育」為主軸的農業公益信託，為有意捐地保育的地主與支持者，其在信託期間內不得任意開發、變更使用或毀損，並藉由信託登記制度及主管機關農業部的監督管理，真正落實土地永久守護與棲地保育的目標。

自然環資也說，在承地公益信託的保育土地中架設紅外線自動攝影機，已陸續拍攝到穿山甲、山羌、大冠鷲等野生動物的珍貴影像，顯示淺山地區蘊藏豐富的生物多樣性，也再次證明這些土地具有高度保育價值，值得被長期守護與妥善保存。

自然環資環境信託部信託推廣組組長鍾豐駿表示，「承地」的初衷是承接每一份守護自然的善意，盼保育信託如同編織出一個能夠以公益信託機制守護及保育土地的「袋子」，之後可陸續將民間自主提供保育的土地收納進袋子裡，恪守生態保育目的，逐步拼湊台灣棲地保育版圖。預計今年也將有新北市、台中市等地主陸續加入「承地」行列。

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