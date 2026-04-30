台南80場「就業快餐車」全市走透透 56廠商提供逾3000職缺

台南市勞工局首場「就業快餐車」於崑山科大啟航，將巡迴全市37區。（勞工局提供）

台南市80場「希望家園‧就業快餐車」，將以5個月的時間，巡迴全市走透透，首場今（30）日在崑山科技大學啟航。因應求才旺季來臨，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天也攜手勞工局及崑山科大，舉辦「《勇往職前•迎向未來》校園徵才博覽會」，共有56家廠商提供逾3000個職缺。

今天參與徵才博覽會的企業有台灣松下電器、南茂科技、聯亞科技、台灣穗高科技、佳和實業、統一實業等，涵蓋科技、傳統產業、房地產、服務業、公部門等，東陽實業及緯穎製造除了招聘國內人才，並開放國際生求職專區，台南市勞工局的「就業快餐車」也在現場設攤宣導。

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勞工局長王鑫基表示，「就業快餐車」將從今日起至9月29日，巡迴全市37區，提供就業服務及職業訓練相關資訊、職涯諮詢、免費履歷製作服務等，楠西、南化、大內、左鎮及龍崎等5個偏鄉地區將加強宣導，部分場次並將結合就業博覽會或中型徵才活動，提升就業服務覆蓋率。5月巡迴地點包含仁德區、南區、安平區、安南區等。

為吸引更多在地民眾參與，就業快餐車每場次完成指定任務，包括於「台南工作好找」臉書粉絲團按讚、訂閱勞工局職訓就服中心YouTube頻道，即隨機贈送就業快餐車L夾或帆布包等好康禮，數量有限，送完為止。另求職者於巡迴期間在各場次完成下載「台南工作好找」APP及填寫活動滿意度調查問卷，可獲得摸彩券1張，獎品有平板電腦、無線耳機或智慧型手錶等。

台南地區30日上午雖然下雨，仍有不少學生及民眾參與就業快餐車及校園徵才博覽會活動。（勞工局提供）

勞動部勞動力發展署雲嘉分署攜手台南市勞工局與崑山科大，舉辦校園就業博覽會。（崑山科大提供）

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