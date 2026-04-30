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    首頁 > 生活

    AI到家電維修都能學！ 彰化「勞動大學」學費每小時最低30元

    2026/04/30 14:49 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣首辦「勞動大學」課程學費小時計算，鼓勵勞工朋友培養第二專長。（縣府提供）

    彰化縣首辦「勞動大學」課程學費小時計算，鼓勵勞工朋友培養第二專長。（縣府提供）

    AI浪潮來襲，改變職場與求才需求，終身學習很必要，彰化縣政府鼓勵大家提升職能，今年首度推出「勞動大學」，5月1日勞動節起正式營運並開放報名，今年規劃超過30門專業課程，從AI應用到家電維修都有，學費以時數計費，每小時60元，首年全面5折，最低30元，若獨力負擔家計、中高齡失業者學費全額補助，盼吸引勞工培養第二專長。

    勞動大學校本部設於彰化縣農會大樓4樓，南彰分校設於員林市，分成技能培力、創新創業、資訊數位、商管財經、智慧生活與健康保健共六大領域學院，課程內容涵蓋專業技能、AI數位應用、創業實務、理財管理及身心療癒等面向，預計全年培訓人次超過1600人次。

    勞工處表示，今（2026）年採上下學期分期報名，第一學期課程報名時間自5月1日到15日，一律線上報名，錄取名單將於5月20日上午9點公告於彰化縣勞動大學官網，第二學期課程暫定8月開放報名。相關課程與報名資訊可至勞動大學官網查詢。

    勞動大學校本部設在彰化縣農會大樓4樓，南彰分校在員林市。（縣府提供）

    勞動大學校本部設在彰化縣農會大樓4樓，南彰分校在員林市。（縣府提供）

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