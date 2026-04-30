耐震比照101！台北雙星2027完工 國門客廳串聯、車流仍照走

重慶北路一段上的台北雙星大樓施工中。（記者董冠怡攝）

台北西區門戶計畫新地標「台北雙星（C1／D1土地開發案）」2022年開工動土，市議會交通委員會今（30）率隊至台北車站旁的工區考察。捷運工程局第一區工程處長程道信簡報指出，C1棟53層樓規劃商場及辦公室，鋼構吊裝目前推進至41層；D1大樓70層樓規劃旅館、景觀餐廳與觀景台等，現已施工至32層，持續「長高」中。兩棟摩天大樓間將以「國門客廳」空中串聯，預計2027年完工，總投資金額高達606.22億元。

台北雙星位於忠孝西路、延平北路、鄭州路及北車設施圍起的範圍，大樓與大樓間隔重慶北路一段互相遙望，靠近北車端為C1棟、鄰近北門端為D1棟。

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程道信表示，土地開發由捷運局執行，基地面積合計3萬1593平方公尺，樓地板面積約17萬坪，相當於台北101的1.5倍。C1用地有53層樓、280公尺高，地下室設有停車場、可轉乘機捷，低樓層規劃商場、13樓以上辦公室為主；D1用地有70層樓、360公尺高，包括商場、四層樓的停車場、美術館、辦公室、旅館進駐，65樓至67樓設置景觀餐廳、68樓至70樓則是觀景台，完工後將躍升全台第二高，預計2027年領得使用執照、2029年7月開始營運。

程道信指出，C1棟、D1棟之間（重慶北路一段）將以「國門客廳」串聯，在10樓設有通廊，3樓至5樓設計大型平台可供民眾休憩，架空的平台下方還有室內空間，三樓以下車輛依然照常通行。

捷運局補充，此案招標時已要求辦理統一經營，投資人也承諾續約一次，因此統一經營年期約計19年，市府預期可分回權值粗估超過600億元，每年可收租金18.7億元，市府每年估可增14.6億元稅收。

交委會第一召集人李明賢詢問建物耐震程度、阻尼器可否比照台北101的球狀阻尼器開放參觀，以及台北車站周邊人車龐雜，此開發案預期可供1.6萬人就業機會，以及人潮進進出出，如果大部分都以私人運具代步，應做好交通維持計劃。

藍天集團與宏匯集團成立的台北雙星公司回應，兩棟大樓部分樓層設置外伸桁架，用於連結建築中心的核心筒與外圍柱，大幅降低高層建築位移，D1棟另採多道複合式鋼板剪力牆，增加核心筒側向勁度和強度，使用的是水箱式阻尼器（調諧晃液阻尼器），無法參觀，建物耐震程度同於台北101，可承受七級地震。交通方面，目標希望完成開發後即可滿足自身停車需求，避免車流外溢影響周邊交通，也會請市府協助調整號誌，並視後續實際使用狀況因應。

台北市議會交通委員會考察台北雙星工程。（記者董冠怡攝）

國門客廳剖面圖。（捷運局提供）

國門客廳完工模擬圖。（捷運局提供）

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