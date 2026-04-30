台中北屯驚見「長蛇逛大街」！ 住戶嚇壞差點腿軟

民眾散步時驚見「長蛇逛大街」。（民眾提供）

台中市北屯區一處透天住宅區昨日發生一起驚魂事件，一名住戶在雨後外出散步時，於住家周邊道路上赫然發現一條長蛇緩慢爬行，當場被嚇得愣在原地，所幸最後牠自行爬離，虛驚一場。

根據目擊住戶描述，該蛇體長約1.2至1.5公尺，身形細長，體色呈現褐綠交錯並帶有明顯斑紋，出現在人行動線附近，讓人第一時間誤以為是具危險性的蛇類，住戶回憶當時情況仍心有餘悸表示，「一看到真的嚇傻，整個人瞬間僵住，差點腿軟」。

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據了解，該區鄰近公園與草叢地帶，不排除該蛇由周邊綠地移動至住宅區，事件雖造成住戶短暫驚嚇，但並未造成人員傷害，經拍攝照片提供專業單位辨識，確認該蛇應是台灣原生的無毒蛇類「黑眉錦蛇」，主要分布於山區、農地及郊區環境，偶爾會因覓食或環境變動誤入住宅周邊。

專家指出，黑眉錦蛇以鼠類、鳥蛋等為食，屬於對生態有益的掠食者，有助於控制鼠患，被視為自然界中的「清潔工」，其性情通常溫和，不具攻擊性，除非遭到驚擾或威脅，否則不會主動攻擊人類，民眾若在住家周邊或戶外發現蛇類，應保持安全距離並通報專業人員處理。

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