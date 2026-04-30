杉林溪遊園車墜谷意外 觀光署：年底前公布管理規範指引

南投杉林溪森林生態渡假園區發生遊園車墜谷，造成1死7傷。（資料照）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區發生遊園巴士墜谷，造成1死7傷意外，由於遊園車無需掛牌納管，成三不管地帶，引發管理制度漏洞疑慮；對此，交通部觀光署長陳玉秀今天在立法院答詢時表示，去年已啟動研究案，沒想到在研究結果出爐前就發生憾事，預計年底前完成規範指引，提供各部會、地方政府及業者參考。

立法委員陳素月今天在立法院交委會質詢時表示，杉林溪遊園車翻車意外並非首例，去年4月4號宜蘭綠色博覽會也有發生類似事故，釀1死1傷。

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陳素月續指，由於遊園車行駛範圍僅在觀光遊樂區內，並非行駛在一般道路，不需要申請牌照，也不受到道路交通管理處罰條例管轄，也不像其他遊樂設施有受到觀光署嚴格規範，只能靠業者自主管理，由地方、中央督導，「這樣的監理力道非常薄弱，幾乎成了三不管的模糊地帶，對乘客安全沒有保障。」觀光署3月19日召開審議會議後，目前進度？

交通部長陳世凱表示，目前觀光署已有針對遊園車進行研究案，除了用於觀光署場域外，也能讓地方政府觀光局、觀光處參考。

陳玉秀說明，就觀光而言，一定是快樂出遊、安心旅遊；去年就發現遊園車管理不夠嚴謹，因此發起相關研究案，「不過很遺憾的是在研究案還沒完成前就先發生意外」。由於研究案法規尚未完成，目前已先進行全面性檢查，據統計，觀光遊樂業有25家，其中有遊園車輛業者有12家，目前僅1家未訂定相關管理規範，觀光暑會積極輔導。

陳玉秀續指，在遊園車車輛安全上，出車前就有相關保養辦法，目前要補強的是管理要點、檢查程序，現已逐步補強，預計今年底前完成管理規範指引，並提供給其他部會及地方政府參考。

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