民雄農工培育複合型人才 學生「水、電、電腦」全能證照到手

民雄農工學進行室內配線訓練。（民雄農工提供）

嘉義縣國立民雄農工電機科推動「一專多能」教學策略，今年有8位應屆畢業生透過專業術科輔導取得個人雙乙級證照、5位通過「2張乙級加4張丙級」證照；校方表示，「證照達人」掌握居家電力裝配核心技術，具備自來水配管及電腦裝修等跨領域專長，未來將有機會成為業界爭相預約的複合型技術人才。

民雄農工表示，學生取得的證照橫跨居家電力裝配、自來水管配管與電腦硬體裝修等多元領域，其中包括雙乙級的室內配線乙級、自來水管配管乙級，以及4張丙級證照室內配線丙級、自來水管配管丙級、工業配線丙級、電腦硬體裝修丙級；「室內配線乙級」與「自來水管配管乙級」被業界視為水電工程的最高入行門檻，持有者將等同於具備甲種電匠與合格配管技術員資格，讓學生在畢業前即擁有業界起薪優勢。

請繼續往下閱讀...

民雄農工電機科主任何啓堂說，兼具「電、水、電腦」三大職類專長的學生少見，具備跨領域整合與實作解決問題的能力，是複合型技術人才；學生除學科閱讀，利用課後及假日時間來進行高強度的術科練習，如彎管、配線邏輯到壓力測試，一次次把「不會」練成「會」、把「不熟」練成「熟練」。

何啓堂說，部分同學家中經濟負擔較重，背負沉重的期盼與經濟壓力，因深知沒有失敗的本錢，只能全力以赴，捨棄週末休息、出遊，在工場裡反覆練習，將電路圖化為肌肉記憶，把壓力轉化成穩定發揮的力量。

何啓堂說，今年自來水配管乙級報考9人，通過9人，通過率100%；室內配線乙級，報考18人，通過16人，通過率88%，其中14張乙級證照皆以一次通過，還有3位學生被選為電機科全國工科技藝競賽選手。

校長洪芳芷表示，學校致力於落實技職教育，讓學生學習專業技能，與職場接軌，電機科學生憑藉雙乙級優勢，在技優甄審升學預計能錄取國立科大，有機會投入自動化產業、高科技產業等高薪領域。

民雄農工學生考取各類證照。（民雄農工提供）

民雄農工學生考取電腦硬體裝修證照。（民雄農工提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法