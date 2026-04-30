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    首頁 > 生活

    跟進南韓名校拒收霸凌學生？ 台大：校務會議可提案討論

    2026/04/30 13:54 記者林曉雲／台北報導
    跟進南韓名校拒收霸凌學生？台大副校長曾宛如（右）今日在立法院教文會答詢時表示，校務會議可提案討論。（記者林曉雲攝）

    跟進南韓名校拒收霸凌學生？台大副校長曾宛如（右）今日在立法院教文會答詢時表示，校務會議可提案討論。（記者林曉雲攝）

    南韓多所頂尖大學針對校園霸凌採取強硬措施，包括首爾大學在內的多所名校，已將「高中階段曾涉及校園霸凌且情節重大者」列為拒絕入學條件，甚至出現已有數十名學生因此遭拒的案例。國立台灣大學副校長曾宛如今（30）日在立法院教育委員會答詢表示，校方對霸凌一向採取零容忍立場，相關制度仍須審慎評估，若社會與立法部門認為有討論必要，校方不排除納入校務會議可以提案討論。

    南韓制度凸顯將「行為責任」納入高等教育門檻，強調大學不僅是學術機構，也肩負品格把關的社會責任，成績優異不應成為掩蓋不當行為的理由。

    立委柯志恩今日在立法院教文會質詢指出，南韓作法具有宣示效果，能有效遏止校園霸凌，詢問台大是否考慮跟進，將霸凌紀錄納入招生評量標準，形成「霸凌即名校夢碎」的制度。她強調，大學教育應重視品格與責任，而非僅以學業表現作為唯一標準。

    曾宛如答詢表示，校方對霸凌一向採取零容忍立場，但相關制度仍須審慎評估，並兼顧學生權益與個案差異，目前校務會議尚未正式提出相關提案，若社會與立法部門認為有討論必要，校方不排除納入校務會議進一步研議，強調「可以提案討論，沒有問題」。

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