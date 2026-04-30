台語防災體驗結合搜救犬與雲梯車 南消五大創意宣導

台南市文賢消防分隊消防人員走入仁德幼兒園，舉辦台語防災體驗活動。（南消五大提供）

防災教育從小扎根，台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊今天（30日）前進仁德幼兒園，舉辦「台語防災互動體驗」活動，配合幼兒園的台語課程，結合搜救犬與雲梯車，寓教於樂加深學童的印象，學習正確的消防觀念帶回家庭。

此次的體驗活動包括「小小救護員 CPR 操作」、「地震避難演練」及「消防射水體驗」等實作關卡，並安排小朋友搭上雲梯車、與搜救犬親密互動等。

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特別的是，消防員也配合幼兒園的台語課程，全程使用台語和小朋友互動，傳遞瓦斯安全「人離火熄」及「用電不超載」等守則，並引導小朋友換上小小消防衣，在互動中實際掌握避難逃生重點，也讓小朋友習慣生活中的台語，回家後可以用台語將正確的觀念傳達給家中長輩。

第五大隊大隊長陳坤宗表示，防災教育不分年齡，希望藉由親職宣導，將自主防災觀念由校園延伸至家庭，保障自身與家人的生命財產安全。

台南市文賢消防分隊走入仁德幼兒園，以台語向幼童宣導正確的防災觀念。（南消五大提供）

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